Gauff alustas USA lahtisi võimsalt, Shelton lõpetas Thiemi slämmikarjääri

Eelmisel suvel Venemaa lipu alt Prantsusmaa oma alla kolinud Gratševa võitis kohtumise esimese geimi, kuid 20-aastane ameeriklanna vastas sellele kolme järjestikuse geimi võiduga. Gratševa jõudis siis geimi kaugusele, aga see jäi tema viimaseks geimivõiduks, sest Gauff võitis järgmised üheksa ning vormistas avaringis kindla 6:2, 6:0 võidu.

Gauff lõi tunni ja seitse minutit väldanud kohtumise jooksul kümme ässa ja tegi kuus topeltviga, vastane ei löönud ühtki ässa ja tegi neli topeltviga. Gauff kaitses ära kõik viis vastase murdevõimalust ning realiseeris ise pooled oma kümnest murdevõimalusest.

Maailma seitsmes reket Qinwen Zheng ja Amanda Anisimova (WTA 50.) heitlesid avaringis kaks tundi ja 18 minutit, kuid oma karjääri esimest slämmivõitu otsival hiinlannal õnnestus lõpuks 4:6, 6:4, 6:2 võit teenida.

Ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 28.) teenis avaringist edasipääsu, kuid kaotas argentiinlanna Maria Lourdes Carle (WTA 83.) vastu esimese seti 3:6. Teise seti võitis ukrainlanna 6:3, otsustav sett lõppes Svitolina 6:4 paremusega.

Hispaanlanna Paula Badosa (WTA 29.) alustas oma turniiri samuti võidukalt, kui võitis šveitslanna Viktorija Golubici (WTA 73.) vastu avaseti nulliga ning teise seti 6:3.

Meeste turniiril alistas sakslane Alexander Zverev (ATP 4.) oma kaasmaalase Maximilian Martereri (ATP 100.) neljas setis 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:2. Kohalik mees Ben Shelton (ATP 13) lõpetas Dominic Thiemi slämmikarjääri, kui alistas 30-aastase austerlase 6:4, 6:2, 6:2.

Thiemi karjääri ainus slämmivõit pärineb 2020. aastast, mil ta just USA lahtiste finaalis Alexander Zverevi viies setis alistas. Paraku on Thiem sunnitud vigastuste tõttu oma eduka karjääri lõpetama, tema ranne lihtsalt ei pea tippspordile enam vastu.

Neli aastat tagasi olid aga Thiemi võidu ajal koroonaviiruse tõttu tribüünid tühjad. "See on tegelikult minu jaoks väga oluline moment, sest minu karjääri suurim võit oli siin väljakul. 2020. aasta oli väga veider ja olud olid väga erinevad. Kahjuks tuli see võit ilma [fännideta], see oli imeline hetk, aga teistpidi päris kurb ka," rääkis Thiem.

"Ma olen väga õnnelik, et sain viimast korda USA lahtistel mängida ja teie kõigiga aega veeta. Tahan teid tänada!" jättis austerlane USA publikuga hüvasti.