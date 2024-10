Suurt kolmikut kummitanud Austria tennisetähe karjäär lõppes kodumaal

31-aastane Thiem mängis karjääri jooksul neljas slämmifinaalis (Prantsusmaa lahtistel 2018 ja 2019, Austraalia lahtistel 2020 ning USA lahtistel 2020) ja triumfeeris ühel korral, 2020. aastal New Yorgis. Nii 2019. kui 2020. aastal jõudis ta ATP finaalturniiril finaali, kus jäi esimesel puhul alla Stefanos Tsitsipasele ning seejärel Daniil Medvedevile.

14 aastat kestnud profikarjääri jooksul võitis Thiem 17 turniiri ja valmistas palju peavalu niinimetatud suurele kolmikule: Novak Djokovici, Rafael Nadali ja Roger Federeri vastu võitis ta lausa 16 ja kaotas 19 mängu, sealjuures alistas ta Djokovici ja Federeri viiel ning Nadali kuuel korral. Kaks korda lülitas austerlane Djokovici konkurentsist Prantsusmaa lahtistel. Suure kolmiku vastu on parem võitude-kaotuste saldo vaid suurel kolmikul endal.

Thiem rääkis 2017. aastal GQ-le antud intervjuus, et peab hästi mängimiseks pidevalt karussellis püsima ja ei saa endale puhkusi lubada. Lõpuks võttis see oma: vahemikus 2015-18 mängis Thiem aasta jooksul keskmiselt ligi 30 turniiril ja käis ainuüksi 2016. aastal väljakul 87 mängus.

2021. aastal pidi Thiem esmalt põlvevigastuse ja väsimuse tõttu mitu kuud väljakutelt eemal olema, otsustas siis kehvale vormile viidates Tokyo olümpiamängudest loobuda ning seejärel saadud, tema hooaja juba suvel lõpetanud randmevigastusest ei õnnestunudki austerlasel enam taastuda.

Pärast koroonaviiruse põdemist ning Madridis ja Prantsusmaa lahtistel saadud kaotusi langes Thiem tunamullu maailma edetabeli esimese 300 seast välja, lõpetas siis kodusel Salzburgi turniiril 14 kuud kestnud võidupõua ja kerkis tagasi maailma esisaja sekka, aga andis tänavu kevadel teada, et lõpetab Viini turniiril karjääri.

"Teadsin, et kui mu keha lubab sellel juhtuda, lõpetan karjääri Viinis," rääkis Thiem mõned päevad enne turniiri algust. "See oli alati mu unistus ja eesmärk. Ma ei teadnud, mis aastal see juhtub, aga tuleb välja, et 2024. On tore kokkusattumus, et turniir tähistab sel aastal 50. juubelit." Thiem teenis 2011. aastal samal turniiril oma profikarjääri esimese võidu.