Sinner võitis Cincinnatis hooaja viienda tiitli

Sinner lõi mängu jooksul 13 serviässa Tiafoe viie vastu. Topeltvigu tegid mõlemad mängijad kaks. Esimese servi protsent oli itaallasel 57 ning ameeriklasel 55.

"See oli väga raske ja keeruline nädal. Olen oma mängu üle väga õnnelik," ütles Sinner oma mängujärgses intervjuus. "Vaimselt oli väga keeruline, kuid mul oli siin imeline turniir ja ma proovisin täna endast parima anda. Nii mina kui Tiafoe olime eilsetest mängudest üsna väsinud. Mõlemad tundsime palju pinget, kuid olen väga rahul oma mängu tasemega, eriti olulistel hetkedel."

Sinner on ainus mängija, kellel on tänavusest hooajast ette näidata viis üksikmängu tiitlit, mille hulgas on kaks ATP 1000 tasemega tiitlit. Kokku on itaallane võitnud 15 ATP tiitlit.

Maailma meeste paremik koguneb uuesti 26. augustil New Yorki, kus peetakse aasta viimane suure slämmi turniir US Open.