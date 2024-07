Kodustel teedel ralliv Sesks: ärkad oma voodis üles ja lähed sõitma

Lätist saab neljapäeva õhtul 38. riik, mis on autoralli MM-sarja etappi korraldanud. Võistlus on aga eriti tähenduslik viimasel kahel aastal võidutsenud Martinš Sesksi jaoks, kelle jaoks on kodune etapp tema karjääri teine kõige kõrgemas klassis.

Viimasel kahel aastal Läti ralli võitnud Martinš Sesks tegi eelmisel MM-etapil Poolas oma debüüdi ning istub nüüd kodustel teedel M-Sport Fordi WRC-auto rooli. "Ausalt öeldes on graafik päris tihe! Aga naudin seda," ütles 24-aastane lätlane ERR-ile. "Päris kummaline tunne, et WRC on meie koju tulnud, veel kodulinna ka. Tuleb huvitav ja põnev nädal."

"Minu perekonnas on teisigi rallisõitjaid, seega see tähendab kõigi jaoks palju," ütles Sesks. "Eriti kuna see on meie kodulinnas, saan kodus magada. Üsna veider - ärkad oma voodis ja siin toimub WRC etapp. Olen väga õnnelik, et saan siin olla ja naudin seda täiel rinnal!"

Sesks tegi juuni keskel WRC-klassis debüüdi ning lõpetas Poolas lausa viienda kohaga. "Näitasime Poolas oma kiirust ja peame seda nüüd lihtsalt säilitama. Keskenduma ja töötama," ütles ta. "Kui suudame seda teha, siis ei ole tulemus üldsegi nii oluline. Kui oleme pühapäeval õnnelikud, on kõik hästi," lisas Sesks.

Ta ütles, et pole veel vingema hübriidmasinaga täielikult harjuda saanud, aga tundis, et sai testikatsel hoo sisse. Otsest eelist ta Liepaja teedel ei tunne. "Oleme kohalikud ja teame neid teid teistest veidi paremini, aga kõik see surve ja kõik muu meie ümber võtab mahti. Lõpuks oleme teistega ikkagi võrdsed," sõnas ta.

Läti MM-ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval kell 20.05, ERR-i spordiportaal vahendab ajaloolise ralli käiku otseblogis.