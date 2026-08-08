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Kaheksa sõitjat jäi Soome rallil politseile vahele, nende seas Virves

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Autoralli

Soome ralli ajal korraldatud politseikontrollide käigus tabati liiklusrikkumiselt kaheksa autoralli MM-il võistlevat sõitjat. Nende hulka kuulus ka WRC2 arvestuses võistlev eestlane Robert Virves.

Soome ajalehe Keskisuomalainen andmetel kuulusid liiklusrikkujate sekka prantslased Adrien Fourmaux, Arthur Pelamourgues ja Pablo Sarrazin, lätlane Martinš Sesks, iirlane Josh McErlean, türklane Ugur Soylu, rootslane Calle Carlberg ning eestlane Robert Virves.

Neist kolm – Fourmaux, Sesks ja McErlean – võistlesid Soomes WRC põhiklassis. Hyundai sõitja Fourmaux lõpetas Soome ralli üldarvestuses neljandana.

Kõige tõsisem rikkumine tuvastati WRC2 klassis võistelnud Pablo Sarrazinil, keda kahtlustatakse raske liiklusohu tekitamises. Keskisuomalaineni andmetel sooritas prantslane maanteel möödasõidu kohas, kus see oli keelatud.

Korpilahti lähedal möödus Sarrazin ka politseipatrullist, kes asus teda jälitama. Sarrazin ei reageerinud politsei peatumismärguannetele ning peatus alles siis, kui politseinikud sõitsid talle möödasõidurajal kõrvale. Sõitjale määrati ajutine sõidukeeld . Keelu kestuse ja trahvi suuruse otsustab kohus.

Ülejäänud seitse sõitjat rikkusid liikluseeskirju kiiruse ületamisega, mõnel juhul märkimisväärselt. Näiteks mõõdeti Ugur Soylu ja Calle Carlbergi kiiruseks 100 km/h alas, kus lubatud sõidukiirus oli 50 km/h. Samas kohas fikseeriti Adrien Fourmaux' kiiruseks 84 km/h.

Enamikule rikkujatest määrati 200-eurone trahv. Suurima trahvi, 510 eurot, sai Soylu.

Soome politsei teatel määrati kuuele rallisõitjale pärast võistlust ka ajutine sõidukeeld. Sellest pääsesid Martinš Sesks ja Josh McErlean, kellele määrati vastavalt 14 päevatrahvi. 

Toimetaja: Lisette Holst

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