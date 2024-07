Tänak: Poolas ei näidanud me täielikku potentsiaali

"Mulle meeldib selliseid profiile sõita, aga kuigi olen varasematel aastatel sellel võistlusel osalenud, pole ma Lätis üle kümne aasta sõitnud," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Teed on väga sarnased Poolaga ja seal oli meil edukas pühapäev. Pinnasega võrreldes on teed sarnased Eesti teedele. Me ei suutnud Poolas oma täielikku potentsiaali näidata Reedese katkestamise tõttu, nii et loodetavasti kulgeb Läti sujuvamalt. Raske on öelda, mida nädalavahetuselt oodata, kuid proovime Läti rallist võtta maksimumi," lisas Tänak.

Lisaks Tänakule on eestlastest Läti rallil veel stardis Gregor Jeets ja Timo Taniel, kes sõidavad Toyota GR Yaris Rally2 autoga WRC2 arvestuses. WRC3 klassis teeb kaasa Ralf Joosep Nõgene koos kaardilugeja Hendrik Kraaviga, nende autoks on Renault Clio Rally3.

MM-sarja juhib hektel Thierry Neuville, kellel on koos 136 punkti. Tänak on 115 silmaga kolmas. Kahe tiimikaaslase vahele mahub Toyota sõitja Elfyn Evans 121 punktiga.

Esmakordselt MM-kalendris olev Läti ralli sõidetakse 18.-21. juulini. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.