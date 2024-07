Tänak näitas Läti MM-ralli testikatsel parimat aega

Tänak oli 3,58 km pikkuse teelõigu esimesel läbimisel kiireim ajaga 1.36,6. "Eesti, Poola, Läti – kõik on samasugused. Teede iseloom on sarnane. Eks näis, kuidas meil siin välja tuleb," sõnas Tänak esimese läbimise järel.

Eestlasele järgnesid tiimikaaslased Esapekka Lappi (+0,6) ja Thierry Neuville (+0,7), viimane jäi jagama kolmandat kohta Sebastien Ogier'ga (Toyota; +0,7).

Tänak parandas teisel läbimisel oma aega täpselt kolme sekundi võrra. Neuville tõusis teiseks (+0,3) ning kolmanda koha hõivas Takamoto Katsuta (Toyota; +0,4).

Kolmandal läbimisel sõidutasid mitmed Rally1 mehed VIP-e, sealhulgas ka Tänak.

"Mul kulus paar kilomeetrit, et leida õige sõidutunnetus ja rütm. Teine läbimine oli oluliselt parem kui esimene, kuid see on täiesti normaalne. Selleks ongi testikatse mõeldud," rääkis Tänak testikatse järel, lisades, et on Rally Estonia karmi avarii seljataha jätnud ja keskendub eelseisvale nädalavahetusele.

Rally2 klassis sõitis kiireima aja välja rootslane Oliver Solberg (1.41,2). Gregor Jeets kaotas talle 3,2 sekundit ning sai kirja paremuselt üheksanda aja. Ralf Joosep Nõgene tuli Rally3-s türklase Kerem Kazazi järel teiseks (+1,1).

Esimesele kiiruskatsele antakse start täna õhtul kell 20.05. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Testikatse tulemused: