ÕHTUL OTSEBLOGI | Lätist saab 38. autoralli MM-etappi korraldanud riik

Liepaja ümbruses toimuv ralli on alates 2013. aastast kuulunud EM-sarja ning kui algselt kihutati Lätis lumistel teedel, liigutati see 2016. aasta rallikalendris sügise algusesse ning sellest sai kruusaralli. Esimest korda kihutati Liepajas suvel viis aastat tagasi.

Sisuliselt vahetas Läti ralli selleks aastaks Rally Estoniaga koha: Eesti etapp kuulus EM-kalendrisse ning Liepaja ralli saab tänavu maitsta WRC sarja. Järgmisel hooajal on Rally Estonia taas MM-sarja etapiks. Lätist saab sealjuures 38. riik, mis on autoralli MM-etappi korraldanud.

Läti tugevas meistrisarjas on teiste seas kogemusi korjanud nii kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä kui sel hooajal WRC2 sarjas kolmandat kohta hoidev Oliver Solberg, sest lõunanaabrite meistrivõistlustel osalemiseks ei pea autojuhiluba omama. Nii tuligi Rovanperä Läti meistriks juba 16-aastaselt, Solberg võttis esimese oma kahest Liepaja ralli võidust 17-aastaselt. Kahel viimasel aastal on kodumaa teedel võidutsenud Läti nimekaim rallimees Martinš Sesks, kes debüteeris Poolas Rally1 masinaga ja sai viienda koha.

Kuidas aga Läti rallit kõige paremini iseloomustada? "Ma arvan, et see on kuskil Poola ja Eesti rallide vahel," sõnas Rovanperä DirtFishile. "Kruus on veidi erinev, aga igatahes peaks see olema väga kiire ralli." "Teed on väga sarnased Poolaga ja seal oli meil edukas pühapäev. Pinnasega võrreldes on teed sarnased Eesti teedele," lisas Hyundai pressiteate vahendusel ka Ott Tänak.

Poolas reedel katkestama pidanud Tänak käis Läti ralli eel vormi otsimas Rally Estonial, kus tegi aga karmi avarii ning viidi koos kaardilugeja Martin Järveojaga haiglasse kontrolli. Enne Lätis võistlemist peavad mehed käima ka FIA meditsiinilises kontrollis ning juhuks, kui eestlased seda ei läbi, võttis Hyundai igaks juhuks kaasa Andreas Mikkelseni, ent nii meeskond kui Tänak ise on toonitanud, et see on lihtsalt ettevaatusabinõu.

Toyota on Läti ralliks välja pannud neli masinat, ehk stardis on nii Rovanperä, Sebastien Ogier, Elfyn Evans kui Takamoto Katsuta. Hyundai rooli keeravad lisaks Tänakule Thierry Neuville ja Esapekka Lappi, M-Spordi Fordiga osalevad kohalik kangelane Sesks ning Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.

Eestlastest osalevad Läti rallil ka Gregor Jeets - Timo Taniel (Toyota GR Yaris Rally2) ning Joosep Ralf Nõgene - Hendrik Kraav (Renault Clio Rally3).

Läti ralli ajakava

Neljapäev, 18. juuli

7.31 – Testikatse Cimdenieki (3,58 km)

20.05 – SS1 Bikernieki Track (11,00 km)

Reede, 19. juuli

10.00 – SS2 MIlzkalne 1 (4,99 km)

10.45 – SS3 Tukums 1 (27,56 km)

12.00 – SS4 Andumi (17,86 km)

14.30 – SS5 MIlzkalne 2 (4,99 km)

15.15 – SS6 Tukums 2 (27,56 km)

16.30 – SS7 Strazde (17,44 km)

17.20 – SS8 Talsi (20,52 km)

Laupäev, 20. juuli

8.20 – SS9 Pilskalns (18,87 km)

9.35 – SS10 Snepele (17,52 km)

11.30 – SS11 Ivande (23,04 km)

13.05 – SS12 Vecpils 1 (12,64 km)

Hoolduspaus

16.15 – SS13 Podnieki (10,09 km)

17.05 – SS14 Vecpils 2 (12,64 km)

19.00 – SS15 Dinsdurbe (6,64 km)

20.15 – SS16 Liepaja City Stage (2,56 km)

Pühapäev, 21. juuli

8.55 – SS17 Krogzemji 1 (18,70 km)

10.05 – SS18 Mazilmaja 1 (13,34 km)

11.55 – SS19 Krogzemji 2 (18,70 km)

14.15 – SS20 Mazilmaja 2 (13,34 km) (punktikatse)