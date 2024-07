Mikkelsen on vajadusel valmis Tänakut asendama

Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja tegid poolteist nädalat tagasi Lõuna-Eesti teedel sõidetud Rally Estonial avarii, mille tulemusena käis eestlaste auto üle katuse. Tänak ja Järveoja jäid terveks, kuid viidi siiski Tartu haiglasse tervisekontrolli.

Ralliportaal DirtFish kirjutas kolmapäeval, et Tänak peab rahvusvahelise autoliidu (FIA) nõudel neljapäeval algava Läti MM-ralli eel läbima tervisekontrolli. Hyundai usub, et Tänak läbib kõik vajalikud testid, kuid kindluse mõttes kutsuti Lätti eelmisel MM-rallil Poolas võistelnud Mikkelsen, kes sai kolmapäeval võistlusrajaga tutvuda.

"See on ettevaatusabinõu," märkis Hyundai esindaja DirtFishile. "Ott peab FIA soovil tervisekontrolli läbima, kuid meie ei näe küll ühtegi põhjust, miks ta ei peaks saama Lätis võistelda. Seega soovime rõhutada, et see on "igaks juhuks" olukord."

Tänak ise rääkis DirtFishile, et on valmis neljapäeval startima. "Lätis ootab meid ees päris huvitav ralli. Võrreldes Poolaga on mõned erinevused, kuid lõppude lõpuks on kõik kruusarallid sarnased – kiired nagu alati," lausus eestlane.

Mikkelsen lisas omalt poolt, et Tänak peaks saama FIA-lt rohelise tule. "Ott tunneb end väga hästi, nii et meie oleme siin igaks juhuks. Tal tundub kõik hästi."

Lisaks Tänakule on Hyundai meestest võistlustules veel MM-sarja liider Thierry Neuville ja soomlane Esapekka Lappi.

Lätis antakse start esimesele kiiruskatsele neljapäeva õhtul kell 20.05. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.