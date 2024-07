Läti ralliäss kodusest MM-etapist: kui suudad hästi sõita Eestis, siis saad ka Lätis hakkama

Läti rallisõitja Martinš Sesks üllatas paljusid, kui istus Poola MM-rallil esimest korda Rally1 auto rooli ning saavutas viienda koha. Poola rallist järgmisel nädalal osales ta juba Rally2 autoga Rally Estonial.

Natukene rohkem kui nädala pärast on Sesksil vaja istuda taas Rally1 auto rooli ja võistelda kodusel MM-rallil Lätis, mis kuulub esmakordselt MM-sarja kalendrisse.

"Loomulikult ei ole see lihtne. Me üritame siiani leida õiget kiirust. Seepärast on iganädalane autode ja rehvide vahetamine raske. Aga usun, et tänu sellele saame ka rohkem kogemust tulevikuks," muljetas lätlane Rally Estonial.

Nii mõnegi sõitja jaoks on Lätis sõitmine esmakordne, kuid ralliga tihedalt seotud perekonnas üles kasvanud Sesksi arvates pole Läti ralli väga palju erinev juba aastaid kalendris olnud Rally Estoniast.

"Ma ütleks, et mõnes kohas Eestis muudetakse teid. Need on väga kitsad: ainult pooleteise auto laiused võrreldes väga laiade teedega. Lätis nii palju teid ei muudeta. Meil on ka vähem hüppeid, kuid rohkem selliseid künkaid, mille tagant pole teed näha. Lätis on sõit natukene kiirem ja ühtlasem kui Eestis. Ma arvan, et kui suudad hästi sõita Eestis, siis saad ka Lätis hakkama," analüüsis Sesks.

Iganädalane masina vahetus ja nendega harjumine pole just lihtne, kuid oma koduralliks on Sesks alati valmis. "Kõige lahedam on see, et see on minu koduralli. Meil on üks nädal aega planeerida ja sättida ennast valmis Rally1 autoks. Loomulikult anname, nagu alati, oma parima."

Läti MM-ralli saab alguse 18. juulil.