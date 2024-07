Konontšuk: töökoht on sügiseks olemas, saab rahulikult trenni teha

Eesti korvpallikoondislane Artur Konontšuk on juba juuli algusest koondisega treeninud ja ütles, et saab kodumaal treenides hooajaks hea ettevalmistuse. Ääremängija rääkis ERR-ile ka oma klubivahetusest ning ühtlasi juuni alguses sõlmitud lepingupikendusest.

Eesti korvpallikoondis alustas suvist Korvpallikodu programmi ja kuigi mõned mehed pole veel koondisega liitunud, on 24-aastane Artur Konontšuk juba juuli algusest koondise juures vormi lihvinud.

Ääremängija ütles ERR-ile, et tunneb end hästi. "Korralik trennigraafik on käimas ja tahes tahtmata tuleb vorm ka sellega. [Füsioterapeut] Priit Lehismetsaga jõusaali tehes ja jooksu tehes lihtsalt tuleb," ütles Konontšuk. "Enne hooaega väga hea ettevalmistus, enne kui meeskonda lähed, saad enesekindluse. Tunnen, et seda on vaja ja mul on hea meel, et siin laagris olen."

Koondis treenib nüüd uue peatreeneri Heiko Rannula juhendamisel, Konontšuk teab teda aga hästi, sest mängis tema juhendamise all Kalev/Cramos. "Selles suhtes on kõik samamoodi, liikumised on meeles, lihtsalt teise nimetuse all. Temaga on hea mugav, ei ütleks, et Jukkaga oleks olnud teistmoodi. Kõik on professionaalne, organiseeritud, treeningud on põnevad ja intensiivsed," selgitas Konontšuk.

Teisipäeval kohtub koondis Soomes kontrollmängus Jaapani koondisega, kes valmistub Pariisi olümpiamängudeks. Jaapani koondises mängib kolm NBA meest, peamine panustaja on aga Los Angeles Lakersi äär Rui Hachimura. Tegemist on kiire mängustiiliga meeskonnaga, kes on veel poolikule Eesti koondisele paras katsumus.

"Kõik seal on parajad pähklid. Tuleb tõesti korralik katsumus, tulevad õige koosseisuga - olümpia koosseisuga. Tuleb korralik katsumus," ütles Konontšuk, kes tõdes, et täie koosseisuga oleks palju huvitavam Jaapaniga mõõtu võtta. "Võiks sügiseseks aknaks ette valmistuda, aga igal ühel omad põhjused, miks nad ei saa kohale tulla. Hea meel, et vähemalt mina saan kohal olla, tunnen, et see on hea ettevalmistus sügiseseks aknaks."

Konontšuk alustas eelmist hooaega Hispaanias Granada klubis, kuid aasta alguses läksid mängija ja klubi teed lahku, sest Konontšuk tahtis rohkem mänguaega. Õnneks leidis ta kiirelt uue kodu, kui liitus vaid mõned päevad hiljem Saksamaa kõrgliigas mängiva Oldenburgi Basketsiga.

Artur Konontšuk Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Christian Becker

Kahemeetrine ääremängija astus väljakule 15 mänguks ning pani kokku soliidse hooaja - keskmiselt mängus 7,7 punkti, 5,9 lauapalli ja 1,9 korvisöötu. Visketabavus väljakult oli veidi üle 40 protsendi ja Konontšuk lisas, et leidis ennast üles.

"Väga rahul, sattusin õigesse kohta," ütles ta klubivahetuse kohta. "Teine hooajapoolik läks hästi ja sellega kindlustasin uue lepingu ka. See, et kohe aprillis või mai alguses sõlmisin lepingu, see annab rahulolu ja kindlustunde suveks. Tead, et töökoht on sügiseks olemas, saad rahulikult trenni teha ja mõelda järgmise hooaja peale."

Eestlane paistis eriti silma tema lauavõitluse ja korvpallialase IQ poolest ning ta ütles, et ta on Rannulalt samuti selles valdkonnas innustust kuulnud. "Mis Heiko on ka peale rõhunud, et ma mängin nelja positsiooni peal ja pean lauapallide eest vastutama ja neid rohkem saama. Mängulugemine on ka paremaks läinud, seda üritasingi Saksamaal näidata ja see tuli mul hästi välja. Treenerile see meeldis ja ta väärtustas seda, sealt ka mänguminutid tulid," sõnas Konontšuk.

Oldenburg jäi sel hooajal Saksamaa kõrgliigas üheksandaks ja sai veel läbi play-in turniiri võistelda koha eest hooajajärgsel lõppturniiril, kuid pidi otsustavas mängus tunnistama Hamburgi paremust. "See hooaeg tuleb kindlasti play-off'i pääseda, see on kindlasti eesmärk," lisas ta.