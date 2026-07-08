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Konontšuk: vastased hakkavad kohe paugutama, meie otsime alles tunnetust

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

Eesti korvpallikoondise ääremängija Artur Konontšuki hinnangul peab meeskond enne augusti lõpus algavaid MM-valiksarja vahegrupimänge parandama eelkõige mängude algust ning olema kaitses agressiivsem.

Konontšuk, kes mängis kõigis kuues senises MM-valiksarja alagrupikohtumises, tõdes, et Eesti on mitmes mängus alustanud liiga tagasihoidlikult.

"Alustame passiivselt, aeglaselt ja üritame leida mingit tunnetust, aga samas vastasmeeskond hakkab kohe paugutama. Nemad tagasi ei hoia ega otsi mingit tunnetust ning siis rabeleme, et tagasi mängu saada," ütles ta.

Kõigis kolmes senises valiksarja aknas võitis Eesti avakohtumise, kuid kaotas teise. Konontšuki sõnul mängis selles rolli nii vaimne kui ka füüsiline valmisolek.

Heaks näiteks tõi ta veebruaris peetud kohtumised, kus Eesti alistas kodus Sloveenia koguni 31 punktiga, kuid kaotas seejärel võõrsil Tšehhile kahe punktiga. Brnos tabasid eestlased 30 kolmepunktiviskest vaid seitse.

"Ükski vise ei läinud. See näitab, et kõhklesime. Ma isegi kõhklesin päris mitmes olukorras. Sellist tunnetust ei olnud – ei olnud vaimselt kõige paremini ette valmistunud nii individuaalselt kui ka meeskondlikult," sõnas Konontšuk.

Peatreener Heiko Rannula hinnangul on teistes mängudes oma mõju avaldanud nii õnnestunud avamängu järel tekkinud enesekindlus kui ka füüsiline väsimus.

"Kui esimene mäng väga hästi õnnestub, siis võib-olla ootustega hakkama saamine või liigne enesekindlus on meid natukene pärssinud. Selles aknas oli võõrsilmäng raske – keeruline atmosfäär ja saal ning võib-olla jäi värskust ja teravust puudu," ütles Rannula.

Tema sõnul oli kohtumise lõpus näha, et mitmed põhimehed mängisid juba viimase jõu peal. Samas usub peatreener, et enne järgmisi mänge on võimalik puudujääke parandada.

"Kui meie liidrid on olemas ja kohal, siis saame enesekindluse poole korda. Füüsilise poolega on nüüd natukene rohkem aega tegeleda ning ka treeneritele oli selles õppemomente," lausus Rannula.

MM-valiksarja vahegrupiturniiriga teeb Eesti algust augusti lõpus.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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