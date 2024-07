NBA-st unistav Veesaar tahab sügisel ookeani taga arenguhüppe teha

Ookeani tagant saabunud 20-aastane Henri Veesaar liitus korvpallikoondise treeningutega esmaspäeval. Mänguliselt jäi Arizona ülikooli tsentril vigastuste tõttu terve hooaeg vahele.

"See on kindlasti raske - terve suve teed trenni selle mõttega, et mängida hästi ja aidata tiimil võita ning siis enne hooaega saad aru, et su hooaeg on läbi enne kui see algas," rääkis Veesaar ERR-ile. "See on vaimselt keeruline, aga trennid aitasid mind väga hästi. Tegime kava, et mida arendada ja kuidas olla järgmiseks hooajaks paremas vormis."

Jala- ja käevigastusest paranenuna arendas 213 sentimeetri pikkune keskmängija USA-s harjutades visketäpsust ja kasvatas jõutreeningutega tublisti lihasmassi.

"Kõige rohem on näha füüsilist arengut. Ma olen praegu jõudnud 108 ja poole kilo juurde, võrreldes eelmise aastaga on see kõvasti parem, vähemalt kaheksa kuni kümme kilo rohkem. [Visketrenni] olen kõvasti teinud, aga seda on väga raske näha, kui just ei hakka lugema, et mitu kolmest läheb sajast sisse," rääkis Veesaar.

"Kaks aastat tagasi Arizona ülikooli korvpalli mängima ja ärijuhtimist õppima läinud Veesaar loodab sügisel näidata selget arenguhüpet. Debüüthooajal pidas ta Arizona eest 29 mängu.

"Juba esimesel hooajal sain aru sellest , et mängustiil on väga erinev. Seal on kõik väga suured atleedid, ruumi mängimiseks on palju vähem ja peab tegema kiiremaid otsuseid. Algus oli väga keeruline, kuid olen selle kahe aastaga ära harjunud. Peatreener on minu esimese aastaga võrreldes mänguskeemi muutnud, see on minu jaoks parem ja mängida on selle skeemiga lihtsam," tõdes Veesaar.

Veesaar unistab NBA-sse jõudmisest ja tundis siirast rõõmu, et tänavu tegi Chicago Bullsi särgis ajalugu Henri Drell. "Väga hea meel on tema üle! See raske töö, mis ta on seal teinud, on seda väärt. Sai lepingu, sai NBA-s mängida. Oma unistuse on ta täitnud, nüüd üritab saada täislepingut ja äkki saab paar aastat ka. Kogu aeg küsin oma treeneritelt ka, et mida nad NBA treeneritelt kuulevad, et mida tema kohta räägitakse ja endal on ikka väga huvitav hoida silma peal tema mängudel, sest ise ma ka tean ju teda."

Enne Arizonasse siirdumist mängis Veesaar kolm aastat Madridi Reali noortesüsteemis. Korvpallikoondise juures Tallinnas harjutab ta juuli lõpuni, siis siirub tagasi USA-sse, kus üliõpilaskorvpalli hooaeg algab novembris.