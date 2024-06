Head esitused tõid Konontšukile Saksamaal lepingupikenduse

Oldenburgi meeskond avaldas vastava uudise teisipäeval oma koduleheküljel ja kiidab jaanuaris meeskonnaga liitunud eestlase senist panust.

"24-aastane mängija liitus aasta alguses EWE Basketsiga vigastustelaine pärast. Ääremängija näitas kiirelt taktikalist taipu, pühendumist ja meeskonnamängu ning seda, et ta võib olla palju enamat kui varumängija ja leidis kiirelt koha peatreener Pedro Callesi rotatsioonis," kirjutab Oldenburgi kodulehekülg.

"Konontšuk avaldas muljet hea lauavõitluse ja kõrge korvpallialase IQ-ga, mis lubas tal kiiresti Oldenburgi süsteemi sobituda. Eestlane viskas kümne põhihooaja kohtumise jooksul keskmiselt 9,9 punkti, haaras 6,4 lauapalli ja jagas 2,5 resultatiivset söötu ning võitis oma värskendava ja meeldiva olemusega fännide südamed."

Konontšuk alustas esimest välishooaega Hispaanias Granadas, kus ta end aga pärast kaht edukat kodust klubihooaega ei leidnud. Saksamaal läksid asjad aga ülesmäge ja Konontšuk rõõmustab, et saab meeskonnas jätkata.

"Olen olnud Oldenburgis vaid neli kuud, kuid tunnen juba meeskonna, fännide ja kogu klubiga suurt sidet," kommenteeris ta. "Tunnen end siit väga teretulnuna. Oldenburg on ilus linn, mitte liiga suur ega liiga väike, siin on suurepäraesd inimesed ja väga lojaalsed fännid. Tunnen klubi ümber head aurat ja mängudel valitseb särisev atmosfäär."

Konontšuki jätkamine meeldib ka peatreener Callesele. "Ta sobib väga hästi nende ootuste ja nõudmistega, mis meil sellele positsioonile on," sõnas ta. "Oma viskeoskusega saab ta meie mängu laiemaks tõmmata. Lisaks aitab tema lauavõitlus meid väljaku mõlemas otsas."

"Me usume ka, et kuna tegemist on noore mängijaga, tuleb Arturile kasuks täielik hooaja ettevalmistus, et tema roll meeskonnas suureneks veelgi."

Oldenburg teenis Saksamaa kõrgliigas 18 võitu ja 16 kaotust ning lõpetas põhihooaja 18 võistkonna konkurentsis üheksanda kohaga. Järgnenud sõelmängudes tuli aga tunnistada kümnenda koha teeninud Hamburgi paremust.

Meistrite liigas piirdus meeskond alagrupiturniiriga ehk langes konkurentsist juba enne Konontšuki saabumist.