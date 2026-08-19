Raieste Leedu mängu eel: füüsiliselt tuleb ära kannatada

Enne kahte kontrollkohtumist ja kahte MM-valikmängu tegi korvpallikoondise ääremängija Sander Raieste läbi testid. Pallitrenni järgi mõõdeti ta jalalihaste elastsust ja võimsust.

"Testisime vormi mingil määral, et kuidas jalgade tugevus on, kas kannatab mängida või ei kannata. Tuleb välja, et kannatab küll, võib trenni edasi teha ja võib koondiseaknas kossu teha," muheles Raieste.

Pärast juuli alguse valikmänge Sloveenia ja Tšehhiga püüdis Raieste hoida järjepideva individuaalse tööga üldist toonust. "Väga suurt pausi ei jätnud pärast seda viimast akent, lihtsam on vormis püsida kui vormi saada. Väiksema koormusega, aga iga päev esmaspäevast reedeni olen ikkagi liigutanud. Sixten Tomingasega korvpalli ja Tarmo Tiitsuga jõusaali. Hoolt on kantud ja olen olnud heades kätes," kinnitas Raieste.

MM-i finaalturniirile pääsuks vajab koondis võite. Ungari ja Soome on eeldatavad koosseisud avaldanud. Soome tugevus on teada ja Ungarit ei saa Raieste sõnul alahinnata. "Kui nad juba edasi on saanud, siis ega siin lihtsaid mänge ei tule mitte ükski aken. Mängivad kellega mängivad ja me mängime ka nendega, kes meil on ja üritame siis tulemust teha. Nii palju on ära tehtud, et ei tahaks esimesena sinna ukse taha ka jääda," tõdes ääremängija.

Soojendusmängud Leedu ja Itaaliaga näitavad Raieste hinnangul ära meeskonna füüsilise kestvuse. "Leeduga on mitu suve mängitud ja korralik saun on alati tulnud. Just füüsilise poole pealt me ei ole ära kannatanud," sõnas Raieste.

"Natuke külma pead, et kõik on jälle aasta vanemaks saanud ja häid mänge saanud klubihooajal. Kui füüsiliselt ära kannatad, küll see mänguline ja taktikaline pool ka järele tulevad. Ma arvan, et need on kaks head proovikivi enne neid aknamänge," lisas ta.

Leeduga mängitakse neljapäeval Kaunases ja see on Raiestele viiekümnendaks mänguks Eesti koondise särgis. Hispaania kõrgliigas mängiv Murcia meeskond koguneb 24. augustil, Raieste liitub võistkonnaga pärast koondiseakent. Võrreldes esialgse koosseisuga on oma koduklubide juurde lahkunud Siim-Sander Vene ja Karl Johan Lips, Artur Konontšuk ja Kaspar Treier liituvad meeskonnaga juba Leedus.