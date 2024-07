Rannula koondisedebüüdi eel: mäng Jaapaniga on meile väga hea võimalus

Eesti meeste korvpallikoondis alustas eelmisel nädalal uue juhendaja Heiko Rannula juhendamisel oma suvist programmi ning valmistub ühtlasi kontrollmängudeks Jaapani ning Ukrainaga. Rannula ütles ERR-ile, et meeskond on alles varases arengujärgus, aga võimalus mängida Aasia koondisega pakub head kogemust.

20. juunil teatas Eesti korvpalliliit, et senine peatreener Jukka Toijala siirdub Jaapanisse treeneriks ning tema asemel saab Eesti korvpallikoondise uueks peatreeneriks 40-aastane Heiko Rannula. Juuli algusest on koondis juba uue treeneri käe all trenni teinud, aga Rannula tõdes, et koondisel on veel suvine vorm sees.

"Mängulist poolt oleme tegelikult suhteliselt vähe teinud, aga teadsime ette, et see suvi tuleb natuke teistsugune," ütles ta ERR-ile.

Eesti meeste korvpallikoondis peab sel suvel Korvpallikodu raames kaks kontrollmängu, kui esmalt kohtutakse 16. juulil Soomes suletud uste taga olümpiamängudeks valmistuva Jaapani koondisega. Teine mäng peetakse 27. juulil Riias Ukraina koondise vastu.

"Ma arvan, et Jaapaniga mäng on meile väga hea võimalus," sõnas Rannula. "Kindlasti on raske, just eriti see, et nad on teistsuguse stiiliga. Neil on parimad mehed koos, kindlasti valmis nii mänguliselt kui füüsiliselt. Meil on kindlasti huvitav kogemus seda Aasia stiili mängida, nad on hästi kiire meeskond. Usun, et kõik, kes meil [teisipäeval] mängivad, neile väga hea kogemus."

Rannula rääkis, et ta on seni tutvustanud koondislastele oma nägemust ning erilist ettevalmistust kontrollmängudeks ei tehta. "Eesmärk oligi selle suvega tutvustada nägemusi, mis Jukka omadest natuke erinevad. See on eesmärk, nüüd selle nädala jooksul liituvad ka mõned vanemad mängijad. Et igalühel oleks mingisugunegi tutvus olemas," sõnas Rannula.

Aga kuidas koondis siis uue treeneri käe all mängima hakkab? "Nii detailseks minna ei tahaks. Pisikesed nüansid kaitses ja rünnakul, aga kindlasti neid asju peab läbi jooksma. Päris ühe-kahe päevaga külge ei hakka. Usun, et see suvi on meile vajalik," ütles peatreener.