Tsitsipase alistanud soomlane jõudis slämmil esmakordselt kolmandasse ringi

Avasetis murdis Ruusuvuori kolmandas geimis ning oli oma servil peal 5:4 ja 30:0, aga Tsitsipas suutis murdega vastata. Tasavägises kiires lõppmängus saatis edu siiski soomlast. Teises, ligi tund aega kestnud setis servis Tsitsipas kümme ässa ning sooritas 24 äralööki Ruusuvuori 12 vastu, ometi läks seegi sett kiiresse lõppmängu, kus Tsitsipas ei suutnud ära kasutada kolme settpalli ning kaotas seisult 10:9 kolm punkti järjest, neist viimase sealjuures topeltveaga.

Kolmanda seti kolmandas geimis oli Ruusuvuoril võimalik kasutada murdepall, aga Tsitsipas hoidis servi, murdis seejärel ise ning võitis seti üsna kindlalt; viimaseks jäänud neljandas setis läks soomlane ette 4:2 ning hoidis seejärel kahel korral oma servi nulliga.

Ruusuvuori sai kolmandal katsel esimest korda Tsitsipasest jagu ning kuigi on oma karjääri jooksul alistanud neli esikümnesse kuuluvat mängijat, on praegu maailma edetabelis 11. kohal oleva kreeklase alistamine ilmselt veel magusamgi, sest võiduga tagas soomlane esmakordselt pääsme slämmiturniiri kolmandasse ringi.

Austraalias on ta teises ringis pidama jäänud kolmel, Prantsusmaal ja USA-s kahel ning Wimbledonis jõudis ta teise ringi aastal 2022. Viimase Soome mehena jõudis Wimbledonis 32 parema sekka Jarkko Nieminen, kes sai sellega hakkama 2007. aastal.

"See on minu jaoks väga eriline hetk," vahendab Soome ringhääling Yle Ruusuvuori sõnu. "Olen kohta kolmandas ringis ammu taga ajanud. Täna oli äärmiselt tasavägine matš ja kuidagi õnnestus minul võita. Üritasin neljandas setis kontrolli haarata ja see õnestus, keskendusin lihtsalt igale punktile."

Kolmandas ringis läheb Ruusuvuori vastamisi 20-aastase ning 203 cm pika prantslase Giovanni Mpetshi Perricard'ga (ATP 58.), kes alistas neljapäeval vaid tunni ja 13 minutiga 6:4, 6:1, 6:2 jaapanlase Yoshihito Nishioka. Sealjuures servis prantslane 27 ässa, kaks päeva varem jäi avaringis Sebastian Korda vastu tema arvele viies setis 51 ässa. Üldse sai noorest prantslasest alles seitsmes mängija ajaloos, kes ühes mängus servinud üle poolsaja ässa.