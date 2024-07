Meeste favoriidid Wimbledonis ei vääratanud, Soome esireket kaotas

etusega Djokovic sai veidi enam kui kolm tundi kestnud mängu järel 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3) jagu Austraalia tennisistist Alexei Popyrinist (ATP 47.). Mõlemad servisid 19 ässa, Djokovic võitis oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest ning tegi 53 äralöögi kõrval 18 lihtviga.

Maailma viies reket Daniil Medvedev oli 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (3) üle sakslasest Jan-Lennard Struffist (ATP 41.), sealjuures kestis avasett vaid 22 minutit ja Medvedev ei lubanud oma servil vastasel kordagi võita üle ühe punkti. Venelane tegi 47 äralööki ja 17 lihtviga, Struff 41 ja 37.

Briti publikut kurvastas neljanda asetusega Alexander Zverev, kes oli kahe ja poole tunniga 6:4, 6:4, 7:6 (15) üle Cameron Norrie'st (ATP 42.). Oma esimeselt servilt 90 protsenti mängitud punktidest võitnud Saksamaa esinumber kukkus teise seti keskel ja väänas põlve, jätkas pärast meditsiinilist pausi mängimist, ent oli nähtavalt valudes. Võit tuli talle pika tie-break'i järel lõpuks kuuenda matšpalliga.

"Mu põlv valutab ikka veel, vaatame, mida röntgen näitab," sõnas Zverev pärast võitu. "Ma ei usu, et see on midagi hullu, sest sain edasi mängida - kuigi liikuvus oli teatud olukordades piiratud. Kui midagi rebestada või nihestada, ei usu ma, et on võimalik samamoodi edasi mängida. Loodetavasti olen kahe päeva pärast terve."

Konkurentsist langes esmakordselt slämmiturniiril kolmandasse ringi jõudnud soomlane Emil Ruusuvuori (ATP 87.), kes pidi tunnistama noore prantslase Giovanni Mpetshi Perricard' 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:4 paremust. Enam kui kahemeetrine servikahur sai laupäeval kirja 27 ässa, soomlasel õnnestus 11 murdevõimalusest päästa kaheksa.

16 konkurentsi jäänud mängijast ei ole asetust Mpetshi Perricard'il, tema kaasmaalasel Arthur Fils'il ega hispaanlasel Roberto Bautista Agutil.