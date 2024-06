Linnamäe heitlusest Virvesega: ta vääris seda poodiumikohta rohkem

Linnamäe püsis Poola ralli esimesel kahel päeval esikümne piiril, kuid sõitis laupäeva õhtupoolikul hästi ning kerkis otsustava päeva eel WRC2 arvestuses seitsmendaks. Pühapäeval kerkis ta eelviimase katse järel neljandaks, kuid ei suutnud Nikolai Grjazini rehvi purunemist ära kasutada, sest Robert Virves kihutas kaasmaalasest kiiremini ning teenis ise viimase pjedestaalikoha.

Linnamäe lõpetas neljandana ning ütles, et suutis koos kaardilugeja James Morganiga ebamugavustunde seljatada. "Meeldivaks ei läinudki, aga vähemalt suutsime olukorrast üle olla. Neljas koht oli lõppude lõpuks üpris suur kingitus, aga on, mis on," ütles Linnamäe ERR-ile.

"Robert tegi väga muljetavaldava nädalavahetuse ja olgem ausad, ta vääris seda poodiumikohta rohkem kui meie," jätkas ta. "Kahju, et seekord meie sellest ilma jäime, aga eks Rally Estonial hoolitseme selle eest, et oleksime kõige kõrgemal astmel."