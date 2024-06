WRC2-s pjedestaalile jõudnud Virves: mis seal keerulist oli?

Esmakordselt autoralli MM-sarjas WRC2 võistlusklassis pjedestaalile tõusnud Robert Virves (Škoda) ütles ERR-ile, et peab kõige olulisemaks seda, et suutis terve Poola ralli vältel kõige kiirematega konkurentsis püsida.

Alates ralli algusest kõrges mängus olnud Virves tõusis laupäeval oma võistlusklassis teisele kohale ning püsis esikolmikus kuni ralli eelviimase katseni, aga siis tabas eestlast ebaõnn, kui Virves ja kaardilugeja Aleks Lesk pidid rehvi vahetama ning langesid sellega WRC2-s viiendale kohale.

"Üsna tavaline olukord, suur kivi oli sisekurvi tekkinud, mida enne polnud. Kuna see oli nii suure hoo pealt, vältida oli raske. Paljud said pihta, katki läks ainult meil ja prantslasel (Pierre-Louis Loubet - toim)," ütles Virves pärast ralli lõppu ERR-ile.

Virves pani aga viimasel katsel nii nagu torust tuli ning võitis katse. Siis tabas ebaõnn hoopis Nikolai Grjazinit ning katsel suurepärast tempot teinud Virves kerkis veel Georg Linnamäest mööda ning lõpetas Poola ralli WRC2 arvestuses kolmanda kohaga.

"Mis seal keerulist oli?" ütles Virves. "Tuli lihtsalt proovida, sõita nii kiiresti, kui oskame. Kellelgi oli ebaõnne, see ka natuke aitas. Kõige olulisem on see, et kiirus oli olemas ja olime kogu ralli vältel konkurentsis kõige kiirematega."

Eestlane jätab hooaja järgmised rallid Lätis ja Soomes vahele, aga osaleb järgmisel nädalavahetusel Rally Estonial.