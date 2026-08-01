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Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks

Autoralli
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Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: FIA World Rally Championship
Autoralli

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier sattus Soome MM-rallil koledasse õnnetusse ning pidi ralli katkestama. Nii Ogier kui ka kaardilugeja Julien Ingrassia viidi uuringuteks haiglasse. Ralli üldliidrina jätkab soomlane Sami Pajari, Robert Virves kaotas nominaalajaga 25 sekundit ning langes WRC2 arvestuses liidrikohalt.

Reedese võistluspäeva lõpuks konkurentide ees enam kui 15-sekundilise edu ehitanud Ogier (Toyota) jätkas ka laupäeval soliidselt, kuid lubas 13. katse lõpuks Elfyn Evansi 11,6 sekundi kaugusele. Evansit tabas seejärel aga ebaõnn, kui waleslane sõitis autoga teelt välja ning rullus üle katuse. MM-sarja üldliider sai küll tõsiselt kahjustada saanud autoga jätkata, aga kaotas enam kui kaks minutit. Lätlane Martinš Sesks pidi aga 14. katsel katkestama, kui sõitis suurel kiirusel teelt välja.

Ogier jätkas võrdlemisi kindlal esikohal, kuid kaotas 17. katsel auto üle kontrolli ning sõitis suurel kiirusel teelt välja ja puude vahele. Toyota võistkond teatas ühismeedias, et nii Ogier kui ka üle pika aja taas kaarti lugenud Ingrassia said ise autost välja ning mõlema mehega peaks suures pildis kõik kombes olema, aga nad viidi uuringuteks haiglasse.

Toyota tiimijuhi rollis olev Juha Kankkunen rääkis MTV-le, et kuigi Ogier' viidi helikopteriga haiglasse, oli ta rohkem šokis kui vigastatud. "Oleme mõlema mehega suhelnud, midagi katki pole. Nad lähevad haiglasse, mis on selliste õnnetuste puhul tavapärane protsess," ütles Kankkunen.

Sebastien Ogier' ja Julien Ingrassia auto Autor/allikas: Instagram/@marekonthestage

Ralli 17. kiiruskatse katkestati, päeva viimase kiiruskatse võitis üldliidrina jätkav Sami Pajari (Toyota). Äsja Rally Estonial karjääri esimese võidu teeninud soomlase edu lähima konkurendi, tiimikaaslase Oliver Solbergi ees on otsustava päeva eel 46,4 sekundit.

Laupäeval õnnetusse sattunud Evans võitis päeva jooksul aega tagasi ning läheb pühapäevale vastu kolmandalt kohalt (+1.36,3). Tema taha jäävad Adrien Fourmaux (Hyundai; +1.40,1), Takamoto Katsuta (Toyota; +2.54,5), Thierry Neuville (Hyundai; +3.52,9) ning Josh McErlean (M-Sport Ford; +3.54,4).

WRC2 arvestuses valitsesid Soome rallit eestlased Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda), kes läbisid 17. kiiruskatset aeglases tempos. Eestlaste edu lähima konkurendi ees oli sel hetkel pea 25 sekundit, kuid neile määrati Ogier' õnnetuse järel teistest palju kehvem nominaalaeg, mistõttu langesid nad WRC2 arvestuses teiseks.

Vahe Teemu Sunineniga (Toyota) on samas ainult 3,1 sekundit ning sel hooajal kolmel rallil võistlusklassis esikoha saavutanud Virves on igati võimeline seda pühapäeval tasa tegema. Üldkokkuvõttes on Virves kümnendal kohal (+7.04,2).

Head minekut on WRC2 arvestuses näidanud ka Jaspar Vaher (Toyota) ning Romet Jürgenson (M-Sport Ford), Vaher ja kaardilugeja Rait Jansen on oma võistlusklassis neljandad (+1.00,6), Jürgenson ja Siim Oja viiendad (+1.16,0). Patrick Enok (Škoda) katkestas 11. katsel ja Joosep Ralf Nõgene (Toyota) seitsmendal katsel.

Pühapäeval läbitakse kaks korda 30 kilomeetri pikkune Himos-Jämsä katse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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