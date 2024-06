Neli päeva tagasi esimese tiitli võitnud britt alistas maailma teise reketi

Jack Draperi jaoks oli võit maailma esireketi üle seitsmes järjestikune võit, sest eelmisel nädalal võitis briti tennisemängija oma karjääri esimese ATP turniiri Saksamaal. Draper katkestas Alcaraze kaheksamängulise võiduseeria.

"See oli tõesti raske mäng," ütles Draper peale mängu. "Ma teadsin, et Carlos on siin tiitlikaitsja, eelmisel aastal võitis Wimbledonis. [Ta on] uskumatu talent ja selle spordi jaoks nii hämmastav. Nii et ma pidin välja tulema ja väga hästi mängima ja õnneks tegin seda täna, nii et tänan teid," lisas Draper, kes sai magusa võidu just kodupubliku ees.

Kahe seti jooksul lõi Draper kaheksa serviässa ja tegi kolm topeltviga. Alcaraze numbrid olid vastavalt seitse ja üks. Britt kasutas neljast murdepallist ära ühe, millest piisas, et mäng enda kasuks pöörata. Alcarazel oli kasutada üks murdepall, kuid selle suutis Draper ära kaitsta.

Veerandfinaalis läheb Draper vastamisi turniiri viienda asetuse Tommy Pauliga, kes sai teises ringis jagu Alejandro Tabilost numbritega 6:3, 6:4.