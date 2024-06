Tasavägise võidu saanud Sinner jõudis poolfinaali

Ka kahes esimeses ringis kolm setti mängima pidanud Sinner sai veerandfinaalis veidi üle kahe ja poole tunni kestnud kohtumises 6:2, 6:7 (1), 7:6 (3) jagu sakslasest Jan-Lennard Struffist (ATP 41.).

Struff servis mängu jooksul 18 ässa ja päästis 18 murdepallist koguni 16, aga ei suutnud siiski üllatust vormistada ja Sinner pääses nelja parema sekka.

Kõikides senistes matšides on Sinner ühe seti kaotanud kiires lõppmängus. "See oli väga raske mäng. Mul olid nii teises kui kolmandas setis võimalused, aga ma ei suutnud neid ära kasutada," nentis Sinner. "See turniir on väga raske olnud, ka vaimselt. Olen väga palju pidanud mängima, aga mõistagi olen rahul, et olen järgmises ringis."

Kui Sinner Halle turniiri võidab, saab temast kaheksas mees, kes on võitnud enda esimese turniiri maailma esireketina. Viimati sai sellega hakkama Andy Murray 2016. aastal, kui võitis ATP finaalturniiri.

Sinner läheb poolfinaalis vastamisi hiinlase Zhang Zhizheniga (ATP 42.), kes sai 6:4, 4:6, 7:5 jagu ameeriklasest Chris Eubanksist (ATP 44.). Seejuures juhtis Eubanks otsustavas setis 5:2, aga kaotas siis ühtegi matšpalli teenimata viis geimi järjest.

Tabeli teisel poolel kohtuvad poolfinaalis poolakas Hubert Kurhacz (ATP 9.) ja kodupubliku ees mängiv Alexander Zverev (ATP 4.). Hurkacz oli veerandfinaalis 7:6 (5), 6:4 parem ameeriklasest Marcos Gironist (ATP 53.) ja Zverev sai 6:7 (5), 6:3, 6:4 jagu prantslasest Arthur Filsist (ATP 37.).

Londonis jätkuval ATP 500 kategooria turniiril lähevad poolfinaalides vastamisi ameeriklased Tommy Paul (ATP 13.) ja Sebastian Korda (ATP 23.) ning austraallane Jordan Thompson (ATP 43.) ja itaallane Lorenzo Musetti (ATP 30.).

Paul lõpetas briti Jack Draperi (ATP 31.) võiduseeria, jäädes kaks tundi kestnud matšis peale 6:3, 5:7, 6:4. Draper oli eelmises ringis alistanud tiitlikaitsja, maailma teise reketi Carlos Alcaraze. Korda sai 6:7 (4), 6:3, 6:4 jagu austraallasest Rinky Hijikatast (ATP 98.).

Thompson oli 6:4, 6:3 parem maailma 12. reketist, ameeriklasest Taylor Fritzist ja Musetti alistas 6:3, 7:5 kohaliku mängija Billy Harrise (ATP 162.).