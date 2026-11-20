Viimase kuu aja jooksul Euroliigas kuus ning Leedu kõrgliigas viis võitu teeninud Žalgiris jäi neljapäeval Kreeka suurklubiga hätta juba avaveerandil, kui kaotas selle 17:28 ja läks vaheajale kaheksapunktilises kaotusseisus.

Kolmandal veerandajal tegi Žalgiris seisult 41:52 aga vahespurdi, mis tõi tabloole viigi ning läks siis ka 55:54 ette. Viimane periood kuulus aga kindlalt külalismeeskonnale: neljapunktilises eduseisus olles tabas Kendrick Nunn 30 sekundiga kaks kaugviset ja jätkas skoorimist, mis viis Panathinaikosi neli minutit enne mängu lõppu juba 14 punktiga ette.

Carsen Edwards tabas siis raske kaugviske, mis viis Žalgirise üheksanda meeskonnana Euroliiga 50 000 punkti klubisse, aga see pakkus kodupublikule vähe lohutust ning vastu tuli võtta 72:87 kaotus. Neli kolmest tabanud Nunn kogus võitjate kasuks 21 punkti, Žalgirise resultatiivseim oli 17 punktiga Ažuolas Tubelis.

Tabeliliider Valencia kordas Euroliiga rekordit, kui võttis 92:87 võidumängus Bologna Virtuse üle koguni 30 ründelauada. Jätkuvalt on heas hoos Pariisi meeskond, neljapäeval alistati põneva mängu järel 97:96 Tel Avivi Hapoel. Pariis on nüüd võitnud kuus mängu järjest, Nadir Hifi on keskmiselt 20,9 punktiga Euroliiga parimaks korvikütiks.

Euroliiga tabel:

1. Valencia 10-3

2. Olympiakos 9-3

3. Panathinaikos 9-4

4. Dubai 9-4

5. Barcelona 8-4

6. Fenerbahce 8-5

7. Žalgiris 8-5

8. Madridi Real 7-5

9. Crvena zvezda 7-5

10. Hapoel 7-6

11. Pariis 7-6

12. Partizan 6-6

13. Besiktas 6-6

14. Anadolu Efes 5-7

15. Bologna Virtus 5-8

16. Lyon 4-8

17. Bayern 4-9

18. Milano Olimpia 3-10

19. Maccabi 3-10

20. Baskonia 1-12