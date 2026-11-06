Fritz säilitas lootuse finaalturniirile pääseda, ees ootab Alcaraz

Alcaraz pidi vastamisi minema Matteo Berrettiniga, kuid itaallane teatas enne mängu, et on sunnitud vigastuse tõttu turniiri pooleli jätma.

Veerandfinaalis läheb Alcaraz vastamisi turniiril 11. asetatud ameeriklase Taylor Fritziga, kes jahib endiselt kohta ATP finaalturniiril. Fritz (ATP 12.) sai kolmandas ringis 6:3, 6:4 jagu prantslasest Arthur Filsist (ATP 7.).

Ühtlasi oli see Fritzi karjääri 100. võit Masters-sarja turniiridel ja tänavu teine kord, kui ta on Mastersil vähemalt veerandfinaali jõudnud.

Omavaheliste mängude arvestuses juhib Alcaraz Fritzi vastu 6:1. "Olen väga elevil, et selle võimaluse sain. Teadsin, et kui tahan Torinosse [finaalturniirile] pääseda, pean ilmselt temast jagu saama. Nii et olen mänguks valmis," lubas Fritz.

Tabeli alumise poole teise poolfinalisti selgitavad norralane Casper Ruud ja n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud portugallane Nuno Borges. Ruud (ATP 23.) alistas kolmandas ringis 6:3, 6:3 sakslase Jan-Lennatrd Struffi (ATP 39.) ja Borges (ATP 49.) oli koguni 6:0, 6:2 parem peruulasest Ignacio Busest (ATP 33.).

Tabeli ülemises pooles pidi eelmises ringis maailma esireketiks tõusnud Alexander Zverevi alistanud itaallane Lorenzo Musetti (ATP 24.) kolmandas ringis kaotuse vastu võtma, jäädes 5:7, 6:3, 4:6 alla kodupubliku ees mängivale Luca van Assche'ile (ATP 47.). Veerandfinaalis läheb Van Assche vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud austraallase Rinky Hijikataga (ATP 83.), kes alistas 2:6, 6:3, 7:5 argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 31.). Mäletatavasti alistas Hijikata teises ringis Novak Djokovici.

Teise ülemise tabelipoole poolfinalisti selgitavad ameeriklased Ben Shelton ja Tommy Paul. Maailma neljas reket Shelton sai üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:4, 7:6 (5) jagu kodupubliku ees mänginud Arthur Rinderknechist (ATP 68.), Paul (ATP 14.) alistas 7:6 (3), 6:4 teise prantslase, läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Quentin Halysi (ATP 46.). Ka Paul võitleb endiselt koha eest ATP finaalturniiril.