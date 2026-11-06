X!

Fritz säilitas lootuse finaalturniirile pääseda, ees ootab Alcaraz

Tennis
Taylor Fritz
Taylor Fritz Autor/allikas: SCANPIX/Christophe Saidi/SIPA
Tennis

Meeste tennise hooaja viimasel ATP Masters-sarja turniiril Pariisis selgusid kõik veerandfinalistid, mänguta pääses kolmandast ringist edasi kaheksa parema sekka maailma kolmas reket Carlos Alcaraz.

Alcaraz pidi vastamisi minema Matteo Berrettiniga, kuid itaallane teatas enne mängu, et on sunnitud vigastuse tõttu turniiri pooleli jätma.

Veerandfinaalis läheb Alcaraz vastamisi turniiril 11. asetatud ameeriklase Taylor Fritziga, kes jahib endiselt kohta ATP finaalturniiril. Fritz (ATP 12.) sai kolmandas ringis 6:3, 6:4 jagu prantslasest Arthur Filsist (ATP 7.).

Ühtlasi oli see Fritzi karjääri 100. võit Masters-sarja turniiridel ja tänavu teine kord, kui ta on Mastersil vähemalt veerandfinaali jõudnud.

Omavaheliste mängude arvestuses juhib Alcaraz Fritzi vastu 6:1. "Olen väga elevil, et selle võimaluse sain. Teadsin, et kui tahan Torinosse [finaalturniirile] pääseda, pean ilmselt temast jagu saama. Nii et olen mänguks valmis," lubas Fritz.

Tabeli alumise poole teise poolfinalisti selgitavad norralane Casper Ruud ja n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud portugallane Nuno Borges. Ruud (ATP 23.) alistas kolmandas ringis 6:3, 6:3 sakslase Jan-Lennatrd Struffi (ATP 39.) ja Borges (ATP 49.) oli koguni 6:0, 6:2 parem peruulasest Ignacio Busest (ATP 33.).

Tabeli ülemises pooles pidi eelmises ringis maailma esireketiks tõusnud Alexander Zverevi alistanud itaallane Lorenzo Musetti (ATP 24.) kolmandas ringis kaotuse vastu võtma, jäädes 5:7, 6:3, 4:6 alla kodupubliku ees mängivale Luca van Assche'ile (ATP 47.). Veerandfinaalis läheb Van Assche vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud austraallase Rinky Hijikataga (ATP 83.), kes alistas 2:6, 6:3, 7:5 argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 31.). Mäletatavasti alistas Hijikata teises ringis Novak Djokovici.

Teise ülemise tabelipoole poolfinalisti selgitavad ameeriklased Ben Shelton ja Tommy Paul. Maailma neljas reket Shelton sai üle kahe tunni kestnud matšis 3:6, 6:4, 7:6 (5) jagu kodupubliku ees mänginud Arthur Rinderknechist (ATP 68.), Paul (ATP 14.) alistas 7:6 (3), 6:4 teise prantslase, läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Quentin Halysi (ATP 46.). Ka Paul võitleb endiselt koha eest ATP finaalturniiril.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

15:15

Treeneriga koostöö lõpetanud Sinner lõi käed rootslasega

13:49

Järjekordse asetatud mängija alistanud Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

12:51

Fritz säilitas lootuse finaalturniirile pääseda, ees ootab Alcaraz

09:47

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

04.11

Zverev sai esimeses mängus esireketina ajaloolise kaotuse

04.11

Kristjan Tamm alustas üksikmängu kindla võiduga

04.11

Monfils jättis tennisega hüvasti: see on minu jaoks väga raske hetk

04.11

Djokovic võitis kolmes setis ja sai Ruudilt abikäe

03.11

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

02.11

Kindla võidu saanud Ruud kohtub Pariisis finaalturniirile pürgiva Jodariga

02.11

Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

02.11

Wawrinka hüvastijätuturniiri võitis Vacherot, Viinis teenis trofee Alcaraz

31.10

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:15

Treeneriga koostöö lõpetanud Sinner lõi käed rootslasega

14:47

Jobe Bellingham kutsuti esimest korda Inglismaa koondisesse

14:21

Tallinnas hakatakse selgitama rahvusvahelise kabe naiste maailmameistrit

13:49

Järjekordse asetatud mängija alistanud Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

13:12

Raju peamatšis kaotanud mehhiklase dopinguproov osutus positiivseks

12:51

Fritz säilitas lootuse finaalturniirile pääseda, ees ootab Alcaraz

12:25

Curry vedas Warriorsi kuuenda järjestikuse võiduni

11:52

Steinburg stardib maastikuratturite võistlusel valitseva maailmameistriga

11:32

Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve

11:20

Selgus noormeeste U-19 jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

10:46

Barcelona jätkas Euroliigas võidulainel

10:19

Tohver jagas Salahiga väljakut, endine Paide ründaja lõi Bournemouthile värava

09:47

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

09:21

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

08:08

Kullamäe klubi sai eurosarjas suure kaotuse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

loetumad

05.11

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

05.11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

05.11

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

05.11

Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

11:32

Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve

08:42

Vaaks aitas koduklubi teise võiduni

05.11

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

05.11

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

05.11

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

05.11

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo