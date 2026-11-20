Pekingi lühiraja MM-i alguseni on 11 päeva ning nii Jefimova kui ka tema treeneri sõnul on rekord hea märk. Eelujumises sai Jefimova kirja aja 2.06,40. Finaalis läbis ta esimesed 100 jardi 59,29-ga ja ujus mõlemad viimased 50 jardi alla 33 sekundi. Nii alistas ta esimest korda 2.05 piiri.

"Lõpuks ma näen plahvatuslikku Enelit. Eelnevatel võistlustel oli näha, et ta keha oli väsinud," ütles Jefimova treener Stefani Wendelschaefer, kelle hinnangul on eestlanna jardibasseinis jõudnud uuele tasemele.

"Me leppisime Stefiga kokku, et juba hommikul eelujumises pingutan täiega, sest varsti ujun samal ajal MM-il," viitas Jefimova ajavahele. Nii tema kui ka treener loodavad, et jardibasseinis näidatud hea vorm kandub üle ka Pekingi 25-meetrisesse basseini.

Laupäeval stardib Jefimova Greensboros veel 100 jardi rinnuliujumises. Sel alal võitis ta märtsis ajaga 56,30 oma esimese NCAA meistritiitli. Lühiraja MM toimub Pekingis 1.–6. detsembrini.

Wolfpack Elite GAC Invitational toimub 18.–21. novembrini Põhja-Carolinas Greensboro veekeskuse 25 jardi basseinis. Lisaks Jefimova ülikoolile NC State'ile on Greensboros stardis Arizona, Auburni, George Washingtoni ja Virginia Techi ülikoolide ujujad.