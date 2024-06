Andy Murray teenis oma karjääri 1000. mängus võidu

37-aastane Murray ja temast 13 aastat noorem austraallane vahetasid matši alguses Murray juhtimisel geimivõitusid, aga britt murdis siis seisult 4:3 vastase pallingu ning vormistas seejärel 6:3 setivõidu. Popyrin alustas aga teist setti kolme järjestikuse geimivõiduga ning vormistas hiljem teise setipalliga 6:3 võidu, viies matši otsustavasse setti.

Kolmandas setis tegi aga Murray sama, mis vastane eelmises, kui ta seti esimesed kolm geimi võitis. Popyrin jõudis kahel korral veel kahe geimi kaugusele, kuid britt jätkas kursil ning vormistas esimese matšpalliga 6:3 võidu.

Murray jaoks oli see karjääri 1000. mäng profituuril ning ühtlasi 739. võit. "Ma ei saanud ise arugi, mu ema ütles mulle enne matši algust, et see on mu 1000. kord väljakul. Väga palju matše ja ma olen palju läbi elanud. See pole lihtne olnud, aga olen sellest läbi murdnud," sõnas britt.

Murray lõi tunni ja 52 minutit väldanud kohtumise jooksul üheksa ässa, vastane virutas 12. Esimeselt servilt võitis britt punkti 77-protsendilise eduga, jäädes vastasele viie protsendipunktiga alla; teiselt servilt realiseeris Murray aga 56-protsendilise täpsusega, Popyrin aga 47 protsendiga. Äralööke kogunes mõlemal 27.

Murray kohtub Londonis toimuval ATP 500 taseme tenniseturniiril austraallase Jordan Thompsoniga (ATP 43.), kes üllatas avaringis Holger Rune (ATP 15.), kui alistas taanlase 4:6, 7:6 (4), 6:3.

Maailma teine reket Carlos Alcaraz alustas samuti muruturniiril võidukalt, kui alistas avaringis Francisco Cerundolo (ATP 26.) 6:1, 7:5. Hispaanlane kohtub teises ringis kodupubliku ees mängiva Jack Draperiga (ATP 31.), kes alistas Mariano Navone (ATP 29.) 6:3, 6:2.

Ben Shelton (ATP 14.) sai üllatuskaotuse, kui pidi prantslase Giovanni Mpetshi Perricardi (ATP 67.) 6:3, 7:6 (3) paremust tunnistama. Turniir sai avaringis läbi ka maailma seitsmenda reketi Alex De Minauri jaoks, kes sai itaallaselt Lorenzo Musettilt (ATP 30.) 1:6, 6:4, 6:2 kaotuse.