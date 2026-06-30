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Soome esireket lülitas Sheltoni Wimbledoni avaringis konkurentsist

Tennis
Otto Virtanen
Otto Virtanen Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Soome tennise esireket Otto Virtanen teenis Wimbledoni slämmiturniiril vägeva võidu, kui alistas maratonmatši järel maailma edetabeli viiendal real paikenva Ben Sheltoni.

25-aastane Virtanen (ATP 140.) alustas matši 6:4 setivõiduga, aga kaks aastat noorem Shelton võitis järgmised kaks tulemusega 6:3, 7:6 (8). Soomlane püsis seejärel elus ning viis avaringi kohtumise 6:2 võiduga otsustavasse setti.

Viies sett kulges vägagi tasavägiselt, kumbki mees ei suutnud teisest eralduda ning võitja selgitamiseks läks vaja tie-break'i. Virtanen läks seal juhtima 2:1, kuid ameeriklane võitis järgmisest viiest punktist neli ning asus ise juhtima. Soomlane näitas aga sisu ja jõudis 8:8 viigini, tõrjus seejärel matšpalli ning ning vormistas vägeva 6:4, 3:6, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (9) võidu.

"Mul on olnud väga hea kuu, mänginud väga palju muruturniire. Olen seda väljakut alati nautinud, kahjuks pidin eelmine aasta suurema osa muruhooajast vigastuse tõttu vahele jätma," rääkis soomlane pärast karjääri suurimat võitu. "Väga hea tunne on Wimbledonis tagasi olla!"

Virtanen tõrjus vastase 12 murdevõimalusest 11 ning realiseeris ise kaheksast võimalusest kolm. Esimeselt servilt sai soomlane punkti 80-protsendilise eduga (Shelton 74%) ja teiselt 58-protsendiliselt (Shelton 55%). Ässasid kogunes soomlasel 14 ja topeltvigu kuus, Shelton lõi 19 ässa ja patustas seitsme topeltveaga.

Soomlane läheb teises ringis kokku briti Arthur Feryga (ATP 114.), kes teenis avaringis bosnialase Damir Dzumhuri (ATP 105.) üle 3:6, 6:2, 6:2, 6:1 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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