Karjääri lõpetav Thiem langes Prantsusmaa lahtistel kvalifikatsioonis välja

30-aastane Thiem (ATP 131.) pidi tunnistama 22-aastase soomlase Otto Virtaneni (ATP 156.) 6:2, 7:5 paremust. Otto Virtaneni isa Pasi töötas pikalt Eestis ja oli aastaid Jürgen Zopi treener.

Virtanen võitis kindlalt avaseti ja alustas ka teist setti väga hästi, võites enda kaks esimest servigeimi nulliga ning murdes seejärel Thiemi pallingu, et 3:1 juhtima minna. Thiem sai aga murde kohe tagasi ja siis jätkus tasavägine heitlus seisuni 5:5, kui mäng vihma tõttu mõneks ajaks peatati. Pausilt naastes päästis Virtanen murdepalli ja murdis siis ise Thiemi servi, vormistades võidu kolmandal matšpallil.

Suuruselt teisel väljakul peetud mängu järel skandeeris täismaja Thiemi nime ja seejärel toimus tema auks ka väike tseremoonia, kus turniiridirektor, endine maailma esireket Amelie Mauresmo andis Thiemile üle turniiri mälestuseseme. "Aitäh kõikidele selle atmosfääri eest täna, aga ka kõikidel varasematel aastatel. Mul on hea meel, et sain mängida väljakul, kus mul on ilusaid mälestusi, see oli ilus hüvastijätt," ütles Thiem enda kõnes. "Mul on selle turniiriga algusest peale eriline suhe olnud, teist korda siia tulles mängisin juunioride turniiri finaalis, hiljem tegin siin täiskasvanute seas väga häid tulemusi. Aitäh nende mälestuste eest! Need jäävad minuga elu lõpuni."

Thiem on karjääri jooksul võitnud 17 turniiri. Enda ainsa slämmiturniiri võitis ta 2020. aastal USA-s, alistades finaalis viies setis Alexander Zverevi. Lisaks jõudis ta kahel korral – 2018 ja 2019 – Prantsusmaa lahtistel finaali, kus jäi alla Rafael Nadalile ning 2020. aasta Austraalia lahtiste finaalis pidi ta tunnistama Novak Djokovici paremust.

Mastersitel jõudis ta kolmel korral finaali, enda ainsa Mastersi turniirivõidu sai ta 2019. aastal Indian Wellsis, alistades finaalis Roger Federeri. Kahel korral jõudis ta ka ATP aastalõputurniiril finaali.

Thiem tegi profidebüüdi 2011. aastal, esimese võidu ATP karussellil teenis ta samal aastal kodusel turniiril Viinis. 2020. aasta märtsis tõusis ta maailma edetabelis kolmandaks ja lõpetas aastatel 2016-2020 hooaja edetabeli esikümnes. Ta püsis esiviisikus kuni 2021. aasta juunini, kui pidi randmevigastuse tõttu võistlustelt eemal olema.

Paljud tennisefännid ja -ajakirjanikud kritiseerisid ühismeedias Prantsusmaa lahtiste korraldajaid, et nad ei andnud Thiemile vabapääset põhitabelisse, kuid austerlane ise suhtus sellesse rahulikult. "Mul oli piisavalt aega, piisavalt turniire, et edetabelis tõusta, aga ma ei teinud seda. Nii et ma ei väärinudki vabapääset ja see on okei," ütles ta pärast kvalifikatsiooni avaringi.