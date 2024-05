Nadal sai oma viimasteks Prantsusmaa lahtisteks avaringis keerulise vastase

37-aastane Nadal on Prantsusmaa lahtistel oma karjääri jooksul võitnud 112 ja kaotanud vaid kolm matši, aga jättis vigastustega võideldes sisuliselt vahele kogu eelmise hooaja ning on tänavu väljakul käinud ainult 11 matšis. Hispaania legend on mõista andnud, et käesolev hooaeg jääb talle viimaseks.

Temast kümme aastat noorem Zverev valmistus slämmiturniiriks aga edukalt Roomas, kus tõstis pühapäeval oma karjääris kuuendat korda pea kohale Masters-turniiri trofee. Kolmel eelmisel aastal jõudis Saksamaa esireket Prantsusmaa lahtistel poolfinaali, 2021. aastal jäi ta viies setis alla Stefanos Tsitsipasele, tunamullu vigastas just Nadali vastu mängides jalga ning pidi ülejäänud hooaja vahele jätma ning eelmisel aastal pidi ta tunnistama Casper Ruudi paremust.

Kohtumise võitja läheb teises ringis vastamisi endise maailma seitsmenda reketi David Goffini ning vabapääsme saanud kohaliku mehe Giovanni Mpetshi Perricardi vahelise mängu võitjaga. Tõenäoliselt samuti oma viimaseid Prantsusmaa lahtiseid mängiv Andy Murray läheb avaringis kokku Stanislas Wawrinkaga.

Maailma esireket ja tiitlikaitsja Novak Djokovic alustab turniiri samuti vabapääsmega Pariisis mängiva Pierre-Hugues Herbert'i vastu, tema potentsiaalseks vastaseks kaheksa parema seas on Casper Ruud. Jannik Sinner mängib ameeriklase Christopher Eubanksiga, Carlos Alcaraz saab vastase kvalifikatsioonist.

Naiste turniiril jääb maailma esireket ja mullu Pariisis võidutsenud Iga Swiatek vastast ootama kvalifikatsioonist, teises ringis võib võimalikuks vastaseks tulla Naomi Osaka. Eelmisel aastal poolfinaalis üllatuslikult asetuseta Karolina Muchovale kaotanud Arina Sabalenka kohtub avaringis 19-aastase venelanna Erika Andrejevaga, paari võitja läheb teises ringis vastamisi kvalifikatsioonist tulnud mängijaga (või õnneliku kaotajaga).

Neljanda asetusega Jelena Rõbakina võib teises ringis kohtuda endise esireketi Angelique Kerberiga, Läti esinumbri Jelena Ostapenko esimeseks vastaseks on Rumeenia tennisist Jaqueline Cristian.