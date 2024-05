Endine maailma kolmas reket tõmbab karjäärile joone alla

"Pean teile ütlema midagi tähtsat, see on väga kurb, aga samas ilus sõnum – käimasolev hooaeg jääb minu karjääri viimaseks," ütles Thiem ühismeediasse postitatud videos. "Sellel on paar põhjust. Alustades sellest, et mu ranne pole päris sellises seisus, nagu ta olema peaks ja nagu mina tahaksin, et ta oleks ning teiseks on asi minu sisetundes. Mõtlesin selle otsuse peale juba pikemat aega ja kaalusin hoolega. Mõtlesin enda tennisekarjäärile, mis on olnud imeline. Mul on olnud edu, olen võitnud karikaid, millest ei osanud unistadagi. On olnud tõuse ja mõõnasid. See on olnud imeline kogemus, mille eest olen äärmiselt tänulik. Lõpuks jõudsin selgusele, et on õige otsus tänavuse hooajaga karjäär lõpetada. Olen selle otsusega väga rahul ja ootan juba põnevusega, mis elu mulle edasi toob."

Thiem on karjääri jooksul võitnud 17 turniiri. Enda ainsa slämmiturniiri võitis ta 2020. aastal USA-s, alistades finaalis viies setis Alexander Zverevi. Lisaks jõudis ta kahel korral – 2018 ja 2019 – Prantsusmaa lahtistel finaali, kus jäi alla Rafael Nadalile ning 2020. aasta Austraalia lahtiste finaalis pidi ta tunnistama Novak Djokovici paremust.

Mastersitel jõudis ta kolmel korral finaali, enda ainsa Mastersi turniirivõidu sai ta 2019. aastal Indian Wellsis, alistades finaalis Roger Federeri. Kahel korral jõudis ta ka ATP aastalõputurniiril finaali.

30-aastane Thiem tegi profidebüüdi 2011. aastal, esimese võidu ATP karussellil teenis ta samal aastal kodusel turniiril Viinis. 2020. aasta märtsis tõusis ta maailma edetabelis kolmandaks ja lõpetas aastatel 2016-2020 hooaja edetabeli esikümnes. Ta püsis esiviisikus kuni 2021. aasta juunini, kui pidi randmevigastuse tõttu võistlustelt eemal olema.