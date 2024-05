Slämmiturniiri korraldajates pettunud Wozniacki lõpetab isa sõnul karjääri

33-aastane Wozniacki kerkis juba 20-aastaselt maailma esireketiks ja võitis 2018. aastal Austraalias oma seni ainsa slämmitiitli, täpselt kaks aastat hiljem otsustas ta karjääri lõpetada ning sai seejärel tütre ja poja emaks.

Eelmise aasta suvel naasis Taani tennisist tippsporti ja jõudis tänavu märtsis Indian Wellsis veerandfinaali, aga ühelgi teisel turniiril pole ta sel aastal üle kahe mängu saanud ja on kaotanud oma kolm viimast matši. Maailma edetabelis on endine esireket praegu 117. kohal, see polnud aga piisav, et otse Prantsusmaa lahtistele pääseda ning taanlanna ei teeninud korraldajatelt ka vabapääset, mistõttu otsustas Wozniacki ka kvalifikatsioonis mitte osaleda.

"Kas selline tagasitulek ei ole abistamist väärt?" küsis Wozniacki isa Piotr esmaspäeval Poola meediale antud intervjuus. "Kui keegi nagu Caroline on vahepeal saanud pere ja tuleb siis sporti tagasi, tuleb välja, et ta ei ole teretulnud. Rooma turniirile jagati välja kaheksa vabapääset, kõik läksid itaallannadele. Mõistan oma mängijate eelistamist, aga kuidas saab sellisele turniirile anda mängimisõiguse tüdrukutele, kes ei tohiks WTA 1000 taseme turniiril mängimisest mõeldagi?"

Wozniacki isa käis Sport.pl-ile antud intervjuus välja, et tema tütar ei jätka järgmisel hooajal profikarjääri. "Võin öelda, et Caroline ei mängi kindlasti järgmisel aastal edasi, oleme seda juba otsustanud. Ei ole mõtet sellise asjaga jätkata, nad ei võta meid tõsiselt ja see on oma jõu raiskamine. Peame hooaja lõpuni vastu, viimase slämmiturniirini," sõnas ta.

Endisele esireketile on sel hooajal antud seitse vabapääset, sealjuures Austraalia lahtistele ning Indian Wellsi, Miami ja Madridi turniiridele; korralikult kasutas taanlanna võimaluse ära vaid Indian Wellsis. Lisaks on Wozniacki Prantsusmaa lahtistel kahel korral jõudnud veerandfinaali, aga mitte kaugemale.