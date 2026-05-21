Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

The Guardiani teatel plaanivad tennisistid reedel ja laupäeval toimuvatelt pressikonverentsidelt lahkuda kohe pärast 15 minuti täitumist. Sellega soovitakse juhtida tähelepanu asjaolule, et slämmiturniirid eraldavad auhinnafondiks keskmiselt 15 protsenti oma kogutulust.

Tennisistide arvates oleks aktsepteeritav auhinnafondi suurus 22 protsenti kogutulust, mis on kasutusel nii ATP kui ka WTA turniiridel. Lisaks soovivad tennisistid suuremat sõnaõigust võistluskalendri koostamisel.

Prantsusmaa lahtistele eelnenud nädalate jooksul on sel teemal sõna võtnud teiste seas meeste maailma esireket Jannik Sinner ja naiste esinumber Arina Sabalenka.

"Küsimus on austuses. Ma usun, et me mängijatena anname palju rohkem, kui saame turniiride korraldajatelt tagasi. Meie mure ei puuduta ainult tippmängijaid, vaid kõiki tennisiste," rääkis Sinner paar nädalat tagasi. "Loomulikult on raha oluline teema, aga meie jaoks on veelgi olulisem austus. Me lihtsalt ei tunne seda," lisas ta.

Sabalenka sõnul on olukord nii tõsiseks muutunud, et varsti hakkavad tippmängijad slämmiturniire boikoteerima. "Mul on tunne, et see on ainus viis, kuidas saame oma õiguste eest võidelda. Kogu show sõltub meist. Ilma meieta ei oleks turniire ega meelelahutust," märkis valgevenelanna.

BBC väitel on protestiaktsioonist teavitatud ligi 200 mängijat, kuid mängijate esindajad rõhutasid, et lõplik otsus jääb iga tennisisti enda teha.

Prantsusmaa lahtiste tulud kasvasid eelmisel aastal 14 protsendi võrra 395 miljoni euroni. Samas auhinnafond suurenes vaid 5,4 protsendi võrra ehk mängijatele jagatav rahapatakas vähenes kogutulust 14,3 protsendini. Tänavusel turniiril teenivad meeste ja naiste üksikmängu võitjad 2,8 miljonit eurot. Kogu auhinnafond on 61,7 miljonit eurot.