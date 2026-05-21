X!

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

Tennis
Tennis
Tennis Autor/allikas: Martin Dremljuga/ERR
Tennis

Maailma tipptennisistid kavatsevad Prantsusmaa lahtistel korraldada protestiaktsiooni, sest on rahulolematud slämmiturniiride auhinnafondidega.

The Guardiani teatel plaanivad tennisistid reedel ja laupäeval toimuvatelt pressikonverentsidelt lahkuda kohe pärast 15 minuti täitumist. Sellega soovitakse juhtida tähelepanu asjaolule, et slämmiturniirid eraldavad auhinnafondiks keskmiselt 15 protsenti oma kogutulust.

Tennisistide arvates oleks aktsepteeritav auhinnafondi suurus 22 protsenti kogutulust, mis on kasutusel nii ATP kui ka WTA turniiridel. Lisaks soovivad tennisistid suuremat sõnaõigust võistluskalendri koostamisel.

Prantsusmaa lahtistele eelnenud nädalate jooksul on sel teemal sõna võtnud teiste seas meeste maailma esireket Jannik Sinner ja naiste esinumber Arina Sabalenka.

"Küsimus on austuses. Ma usun, et me mängijatena anname palju rohkem, kui saame turniiride korraldajatelt tagasi. Meie mure ei puuduta ainult tippmängijaid, vaid kõiki tennisiste," rääkis Sinner paar nädalat tagasi. "Loomulikult on raha oluline teema, aga meie jaoks on veelgi olulisem austus. Me lihtsalt ei tunne seda," lisas ta.

Sabalenka sõnul on olukord nii tõsiseks muutunud, et varsti hakkavad tippmängijad slämmiturniire boikoteerima. "Mul on tunne, et see on ainus viis, kuidas saame oma õiguste eest võidelda. Kogu show sõltub meist. Ilma meieta ei oleks turniire ega meelelahutust," märkis valgevenelanna.

BBC väitel on protestiaktsioonist teavitatud ligi 200 mängijat, kuid mängijate esindajad rõhutasid, et lõplik otsus jääb iga tennisisti enda teha.

Prantsusmaa lahtiste tulud kasvasid eelmisel aastal 14 protsendi võrra 395 miljoni euroni. Samas auhinnafond suurenes vaid 5,4 protsendi võrra ehk mängijatele jagatav rahapatakas vähenes kogutulust 14,3 protsendini. Tänavusel turniiril teenivad meeste ja naiste üksikmängu võitjad 2,8 miljonit eurot. Kogu auhinnafond on 61,7 miljonit eurot.

Toimetaja: Henrik Laever

tenniseuudised

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

20.05

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

20.05

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

19.05

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

19.05

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

19.05

Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

18.05

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

18.05

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

17.05

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

15.05

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:30

UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

11:44

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

11:09

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

09:44

Drelli leivaisa kindlustas koha play-off'is

09:10

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

08:42

Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

08:13

Euroopa liiga võitjaks tuli Aston Villa

20.05

Kullamäe kostitas Vene koduklubi 22 punktiga

20.05

Matis Song võitis mälumängu Eesti meistrivõistlustel kaks kulda

20.05

ETV spordisaade, 20. mai

20.05

Hugo Toom: meil oli palju vabu kolmeseid, aga tabavusprotsent oli kohutav

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

Slovakkias medaleid võitnud Kask: ikka suur muutus võrreldes Eestiga Uuendatud

20.05

VIDEO | Kuressaare lõi Unitedile kaks väravat

20.05

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit Uuendatud

20.05

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu Uuendatud

20.05

EOK liigub multifunktsionaalse halli projektiga järgmisse etappi

20.05

Narvaez alistas lõpuduellis Masi, üldliidriks jäi Eulalio

20.05

Spordivaidlusi hakkab lahendama Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus

loetumad

20.05

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

20.05

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit Uuendatud

20.05

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

20.05

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

20.05

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu Uuendatud

20.05

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

20.05

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

UEFA karistas riietusruumis naisjalgpallureid filminud treenerit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo