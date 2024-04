Tsitsipas loovutas vaid ühe geimi, Medvedev õiendas kohtunikuga

Monte Carlo liivaväljakutel varem kahel korral triumfeerinud Tsitsipas teenis teises ringis kerge võidu, kui alistas pisut enam kui ühe tunniga argentiinlase Tomas Martin Etcheverry 6:1, 6:0. Tsitsipas sooritas 22 äralööki ja murdis vastase servipallingu kuuel korral.

Järgmises ringis kohtub kreeklane viiendana asetatud Alexander Zvereviga (ATP 5.), kes sai 6:3, 6:4 jagu austerlasest Sebastian Ofnerist (ATP 44.).

Norra esinumber Casper Ruud võitis samuti kahes setis, alistades maailma 45. reketi Alejandro Tabilo 6:2, 6:4. 2021. aastal poolfinaali jõudnud Ruud läheb järgmisena vastamisi 10. asetatud Hubert Hurkacziga (ATP 8.). Poolakas oli 7:5, 7:6 (4) parem kvalifikatsioonist alustanud Roberto Bautista Agutist (ATP 90.).

Tiitlisoosik Daniil Medvedev seljatas teises ringis vanameister Gaël Monfilsi (ATP 40.) 6:2, 6:4, kuid matši jäi varjutama venelase käitumine kohtunikega. Nimelt ei nõustunud Medvedev teises setis joonekohtuniku otsusega ja hakkas tema peale karjuma. Peakohtunik Mohamed Lahyani kontrollis olukorra üle ja proovis Medvedevit rahustada. Pooletevahetuse ajal hakkas venelane uuesti kohtunikuga õiendama ja teda nähti ka oma tooli löömas.

"Ma olen õnnelik, et suutsin lõpuks rahuneda ja matši võita," ütles Medvedev pärast mängu. "Ikka tuleb ette hetki, mil ma hulluks lähen. Samas ma olen 99% kindel, et pall lendas välja. Sellest on kahju, sest ma oleksin selle geimi võitnud. Aga vähemalt suutsin 1:4 kaotusseisust tagasi tulla ja matši siiski võita."

Medvedev mängib neljapäeval 16 parema seas kaasmaalase Karen Hatšanoviga (ATP 17).

