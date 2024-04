Vigastusega võidelnud Sinner kaotas sel aastal alles teist korda

Teise seti viimaseks jäänud geimis viis murdepalli päästnud Sinner juhtis otsustavas setis 3:1, omas siis murdepalli ning Tsitsipase löök läkski üle otsajoone, aga pukikohtunik seda ei näinud. Kreeklasel õnnestus servi hoida ja kuigi Sinner vastas seejärel samaga ehk läks 4:2 ette, hakkas teda segama valu parema põlve kohal, mistõttu võttis ta ka meditsiinilise pausi.

Tsitsipas played some incredible tennis against Jannik Sinner.



But important to note that he double faulted on break point, but the umpire called it in.



Crucial moment in the match.



Stef would've been down a double break.



When will clay court season uncomplicate itself?