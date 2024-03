Haanja maratoni võitis Roos, Veerpalu ja Mannima diskvalifitseeriti

39-kilomeetrise maratoni võitjaks krooniti Henri Roos (CFC Spordiklubi) ajaga 1:39.59, teiseks tulnud Martin Himma (Karupesa Team) kaotas talle 22 sekundiga ning kolmanda koha teeninud Oleksandr Lisohor (A.R Pro Ski Team) jäi võitjast maha 58 sekundiga.

"Super olud ja hästi korraldatud maraton. Mulle väga meeldis just see, et rada tiirutas palju ka siin põhilise keskuse juures, mis tegi sõidu pealtvaatajatele atraktiivseks. Kõikidel oli hea vaadata ja kaasa elada," kommenteeris Roos. "Hooaeg läks hästi, sain kirja kaks võitu ning kaks kolmandat kohta. Tartu maraton õnnestus võita, see oli mu põhiline eesmärk ja olen väga rahul," lisas ta.

Naiste arvestuses saavutas esikoha Teesi Tuul (Viljandi), kelle finišiajaks märgiti 1:52.33. Teine oli Teiloora Ojaste (Karupesa Team) ajaga 1:55.55 ning kolmas Aveli Uustalu (Alutaguse Suusaklubi) 1:57.21-ga. Tuul oli kokkuvõttes 16., Ojaste 27. ja Uustalu 32.

"Väga äge oli! Rõõm, et rajaga ikka nii palju vaeva nähti, lausa lust oli sõita. Teisel ringil meestega ma enam ühes pundis püsida ei jaksanud, aga hoidsin oma positsiooni kuni lõpuni," kommenteeris Tuul.

Viiendana jõudis finišisse 53-aastane Andrus Veerpalu ning naiste seas sai esialgu teise koha Tatjana Mannima, kuid mõlema tulemus tühistati, sest võistlusjärgses kontrollis leiti, et nad olid kasutanud fluori sisaldavat suusamääret. Lisaks tühistati veel viie sportlase tulemused.

Meeste konkurentsis võidutses Estoloppeti koondarvestuses Marko Kilp, kes kogus esimese nelja võistlusega 3985 punkti. Kaks esikohta saavutanud Roos kaotas hooaja kokkuvõttes talle vaid ühe punktiga, kolmas oli kõigil kuuel maratonil osalenud Martin Nassar 3959 silmaga.

Naiste seas teenis esikoha Mannima 3906 punktiga, teine oli Merilin Jürisaar 3869 silmaga. Mõlemad said Haanja maratonil fluori tõttu disklahvi. Ojaste kaotas Jürisaarele kokkuvõttes kümne punktiga.