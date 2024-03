Estoloppeti rahvasuusatajate sarja lõpetab laupäeval peetav Haanja maraton

Haanja rajameistri Timo Palo sõnul töötab kogukond selle nimel, et kokku panna pea 20 km ring, mida maratonile minejad peaksid läbima kaks korda. "Lund klassikatehnikas maratoni korraldamiseks on piisavalt ning töötame selle nimel, et rada oleks kevadistes oludes suurepärane ning sõita saaks hea suusaga," ütleb Palo.

Tema sõnul tuleb distants rahvasuusatajatele vägagi jõukohane, sest need kõige nii-öelda hullemad ehk Tsiamäe ja Kurgjärve laskumised jäetakse välja. "Esimesed 9 km tiirutavad suusatajad Haanja põhiradadel ja sealt minnakse edasi Hallimäe ringile ning muidugi saab taaskord mööda suusatada kohvikust Suur Muna ning sees on ka Plaksi küla ring," tutvustab rajameister.

Teekonnal on kolm teeninduspunkti, millest esimene on Haanjas, teine Kokemäe külas ning kolmas Plaksi külas peakorraldaja Aare Eiche kodu lähedal. Kui enamus rajast tuleb kahe klassikaljäjega, siis stardis on kolm, et kiiremad saaksid eest ära minna.

"Eestis ei ole teist nii kaunite vaadetega maratoni," kiidab kolmandat hooaega rajameistri tööd tegev Palo. "Päikesega sõites saab mägede naudingu kätte küll. Lisaks mõnu ja rõõm suusasõidust, kus reljeef vaheldub ning pole ainult paaristõugetega kühveldamine."

Ilmaolud soosivad ettevalmistustöid. "Öösel külmetab ning nädala keskel on küll mõned plusskraadid ja natuke päikest, aga need mõned kehvemad kohad saame ühiste jõududega laupäevaks kenasti lumega kaetud. Kolmapäeval ja neljapäeval on plaanis lausa talgupäevad, koondame kokku nii palju tehnikat ja labidakäsi kui võimalik, abiks on ka laadurkopp ning kallur."

Eeskuju näitab varsti oma 76. sünnipäeva tähistav Hallimäe kandis elav spordisõber Kalju, kes on oma isetehtud masinaga rajale lund kokku kandnud. "Hallimäe tõusul on tal 20 cm lumekiht, mida ta meeter meetri haaval ehitab. Lisaks on ta mul siin omaalgatuslikult abis nii kivide tõukamisel, kändude raiumisel ja kaardilugejana. Teda vaadates ei saa siin mitte keegi kehvem olla, super eeskuju," tunnustab Timo Palo.

Haanja rajameister on tuntud polaarrändurina, kelle nimi kanti 2014. aastal Guinnessi rekordite raamatusse. 22. aprillist kuni 3. juulini 2012 läbis ta koos norralase Audun Tholfseniga 1620 km retke põhjapooluselt Teravmägede saarestikus asuvale Longyearbyenile, mille eest tunnustati matkaselle ka Ernest Shackletoni auhinnaga.

Palo leiab, et töö värskes õhus Haanja terviseradadel aitab tal end vormis hoida ning uusi matkaplaane teha. "Tore on olnud proovida, mida tähendab ühe raja loomine. Olen ju ka teaduse poolelt lumega palju kokku puutunud, teine mõõtmisi, uurinud struktuuri ja saan aru, kuidas sellega tuleb ümber käia. Haanjas olen endise rajameistri käe all traktoriga tutvust teinud, palju infot ise otsinud, juurde lugenud ja võiks öelda, et see kõik on minu jaoks äärmiselt põnev."

Haanjasse tasub kohale tasub tulla juba aegsasti, stardimaterjalide väljastamine algab kell 9. Tasuline on parkimine nii Haanja koolimaja ees kui ka suusakeskuse ees ning maksab 10 eurot. Koolimaja ees parkijate panus läheb Haanja suusaradade hooldusesse. Suusakeskuse parkimispileti sees on pesemisvõimalus ja saun, mis asub Haanja Spordi- ja Puhkekeskuses.