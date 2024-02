Noored suusatajad panid end proovile tehnilisel distsipliinil

"See suusakross ei ole enam üldse nii uus asi. See on olnud teemaks enam kui kümme aastat, eriti just noorte hulgas," lausus võistluse korraldaja Tanel Ojaste ERR-ile.

"Suusakross on suusavalitsemise oskuse pärast vajalik. Mine sa tea, võib-olla ka rahvusvaheline suusaliit võtab selle mingi hetk sellisel kujul kavva, et seda sõidavad ka täiskasvanud. Mingeid väikseid nüansse on ka täna juba kasutusele võetud ka."

Kuidas lastele selline võistlus meeldib? "Eks jaguneb kahte leeri," vastas suusatreener Anna-Liis Veerpalu. "On need, kellele väga meeldib ja need, kellele väga ei meeldi. Tüdrukud on rohkem kartlikud ja poisid rohkem julged. Täpselt nii ongi."

"Minu arust on tore, natuke hüppeid ja mugulaid. On põnevam kui lihtsalt sõita," sõnas võistlusel osalenud Ott.