Laskesuusataja Ränkel võitis Tallinna suusamaratoni

Seejuures poolel maal oli koos viieliikmeline grupp, kuhu kuulusid veel ka Kaarel Kasper Kõrge ja Mihhail Lukertšenko, aga lõpuks sõitis Ränkel vahe sisse. Lukertšenko lõpetas neljandal (+1.07) ja Kõrge viiendal (+1.07) kohal.

Raido Ränkel tunnustas rajameistri tööd ja jäi päevaga rahule. "Kui Tallinna inimene vaatab aknast välja, siis ta ilmselt lund ei näe. Siia radadele jätkub seda veel mõnda aega, seega igal juhul tasub siia metsade vahele suusatama tulla, tänased olud olid ka väga head. Mõni jäime koht küll oli, kuid sealt libisesin üle ning suuskadele viga ei teinud mitte kuskil," sõnas võitja ja lisas, et endiselt saab suusatada ka tema praegustel koduradadel Haanjas.

Suusamaratonil võitu püüdes kasutas spordimees juba läbi proovitud strateegiat. "Enne viimast teeninduspunkti on üks pikk ja lauge tõus, kus ma lootsin eest ära saada. Teadsin, et kui ma seal endast peaaegu kõik välja panen ja kui keegi kannul püsib, siis järgmisel tõusul saan vahe sisse. Nii läkski," rõõmustas Ränkel.

Naistest sai kindla esikoha Tatjana Mannima (1:41.48), kellele järgnesid Merilin Jürisaar (+6.13) ja Greete-Liisa Toom (+15.42).

Estoloppeti liidrisärgis startinud Tatjana Mannima jaoks jäi esikolmiku tempo püüdmatuks. "Vaatasin, et poisid läksid nii suure hooga eest ära, et neile mina järgi ei jõua. Leidsin enda jaoks seltskonna, mille tempo oli aeglasem ja mulle sobilik. Olen väga rahul ning loodan, et kõik kes täna rahale tulid, said siit väga palju positiivseid emotsioone," ütles Mannima.

Poolmaratonis oli meestest parim Rando Kaljuvee (56.23) ja naistest Eliisabet Bremann (1:03.59), kuigi sama ajaga lõpetas ka Anhelina Usolkina.

Tallinna Suusamaratoni loojal ja tänase rajameistril Jüri Voodlal jätkus närvikõdi kuni varajaste hommikutundideni. "Suusatajatelt olen täna saanud ainult väga palju positiivset tagasisidet, kuid kogu viimane nädal on olnud üks suur närvide mäng. Eesti sünnipäeval sadas Kõrvemaal paduvihma pea 12 tundi jutti ja kui me kell kaks öösel rajale läksime, siis lõpuks enam ei sadanud, aga ära tuli koristada kolm maha langenud puud ning väga palju oksarisu," muljetas Voodla.

"Lisaks tuli vastu võtta otsus, kas läheme rajatraktoriga või Yellowstone'i rajamasinaga. Valisime viimase ning see tasus end ära. Maratonipäeval tuli päikegi välja, rahvasportlased said sõitu nautida, meedikutel tööd polnud ning suusatada saab siin veel kindlasti ka algaval nädalal," ütles ta.