Kiiruisutreener Mart Markus: ma võrdlen kõiki noori uisutajaid Saskia ja Marteniga

Sa tulid hiljuti Lõuna-Koreast, kus toimusid noorte olümpiamängud. Kiiruisutamine toimus samal ovaalil, kus Saskia Alusalu saavutas 2018. aastal olümpiamängudel neljanda koha. Kas sa jäid oma õpilaste tulemustega rahule?

Noorte olümpiamängud olid tõesti midagi väga suurt. Hallis oli kohal 7000 pealtvaatajat, kuid noorte närvid üles ei öelnud. Sten Talumaa 23. ja Saskia Küti 28. koht olid väga head tulemused. Ja mis peamine – nad püstitasid seal uued isiklikud rekordid.

Kas Saskia Kütil on piisavalt talenti ja töökus, et astuda Saskia Alusalu uiskudesse?

Mina alati võrdlen kõiki noori uisutajaid Saskia ja Marteniga (Liiv - toim). Hetkel ta liigub samas graafikus nagu Saskia, eriti just sprindidistantsidel. Mina usun, et ta on väga lootusrikas sportlane.

Saskia Kütist veidi vanem, 22-aastane Joonas Valge näitas just Jaapanis toimunud U-23 vanuseklassi MK-etapil häid sõite.

Mina olen temaga väga rahul. Täna teenis ta 1500 m distantsil esikoha. Ta on suutnud oma aja ära oodata ja tehniliselt on ta väga hea sõitja. Jah, tal on olnud probleeme, aga mina olen temasse alati uskunud ja teda igatpidi aidanud. Nüüd see lõpuks tuligi välja, et ta tegelikult suudab väga kõrgetele kohtadele sõita.

Valge saavutas MK-sarjas U-23 vanuseklassi kokkuvõttes 1000 m distantsil teise koha. Kas see on tulevikus tema põhiala nagu praegu Marten Liivil?

Joonas on pigem sprinter, aga 500, 1000 ja 1500 on tema lemmikalad küll. Ma loodan, et ta võistleb kahe aasta pärast olümpiamängudel.

Meie esinumber Marten Liiv võitis tänavustel Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Mida võiks tema hooajalt veel oodata?

Eks see 500 m hõbemedal oli natukene üllatus, aga samas oli teada, et ta on kahe hooaja vahel kiirust juurde saanud. Varsti toimuvad maailmameistrivõistlused. Ma loodan, et mahub 500 m distantsil esikümnesse ja sisimas loodan, et võidab 1000 m distantsil medali.

Kas Marteni medalivõit on ka noori trenni meelitanud?

Võib-olla seda mitte, aga noored, kes juba trennis käivad, näevad, et väikesest Eestist on võimalik medalile tulla. Kui piisavalt tööd teha ja tubli olla, siis on kõik võimalik.