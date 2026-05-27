X!

Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

Aerutamine
Roman Orlov.
Roman Orlov. Autor/allikas: Erakogu.
Aerutamine

Slovakkias Zemniki kanalil toimunud rahvusvahelisel regatil Bratislava Regatta saavutas Roman Orlov kolm esikolmiku kohta.

Orlov (U-18) ja Emika Gutmann (U-16) võistlesid Slovakkias mainekal iga-aastasel võistlusel, kus traditsiooniliselt osalevad Euroopa tugevaimad aerutajad.

Orlov saavutas esikoha 500 ja 5000 m distantsidel ning tuli kolmandaks 1000 m olümpiadistantsil. Ühtlasi tagas ta endale pääsme juuli alguses Kanadas Halifaxis toimuvatele juunioride ja U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustele.

Gutmann näitas samuti kõrget taset. Ta sai 5000 m distantsil seitsmenda koha ning lõpetas 500 ja 1000 m distantsidel vastavalt 10. ja 11. positsioonil.

Mõlemad sportlased treenivad Tallinnas Dünamo Aerutamisklubis. "Noorte sportlaste saavutused kinnitavad, et järjepidev treening ja pühendumus kannavad vilja ka rahvusvahelisel tasemel. Oleme oma sportlaste üle väga uhked ning täname treenereid, lapsevanemaid ja toetajaid, kes aitavad kaasa nende arengule ja edule," ütles Dünamo juhatuse liige Mihhail Boitsov. "Usume, et need tulemused on alles algus ning meie noorsportlasi ootavad ees veel palju suuri saavutusi," lisas ta.

Bratislava Regattal osales kokku 353 sportlast 19 riigist.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

15:42

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

15:07

Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

13:46

Nazarov välihooajal ei võistle

13:12

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

12:29

Mai Narva on EM-i hästi alustanud

11:51

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks

11:22

Eesti võimlemistipud alustavad Bulgaarias Euroopa meistrivõistlusi

10:55

Barcelona talismanist huvitub ambitsioonikas Inglise klubi

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

08:42

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo