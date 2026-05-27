Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

Orlov (U-18) ja Emika Gutmann (U-16) võistlesid Slovakkias mainekal iga-aastasel võistlusel, kus traditsiooniliselt osalevad Euroopa tugevaimad aerutajad.

Orlov saavutas esikoha 500 ja 5000 m distantsidel ning tuli kolmandaks 1000 m olümpiadistantsil. Ühtlasi tagas ta endale pääsme juuli alguses Kanadas Halifaxis toimuvatele juunioride ja U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustele.

Gutmann näitas samuti kõrget taset. Ta sai 5000 m distantsil seitsmenda koha ning lõpetas 500 ja 1000 m distantsidel vastavalt 10. ja 11. positsioonil.

Mõlemad sportlased treenivad Tallinnas Dünamo Aerutamisklubis. "Noorte sportlaste saavutused kinnitavad, et järjepidev treening ja pühendumus kannavad vilja ka rahvusvahelisel tasemel. Oleme oma sportlaste üle väga uhked ning täname treenereid, lapsevanemaid ja toetajaid, kes aitavad kaasa nende arengule ja edule," ütles Dünamo juhatuse liige Mihhail Boitsov. "Usume, et need tulemused on alles algus ning meie noorsportlasi ootavad ees veel palju suuri saavutusi," lisas ta.

Bratislava Regattal osales kokku 353 sportlast 19 riigist.