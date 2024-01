Norra mehed teenisid Oberhofis nelikvõidu, naistest võidutses Karlsson

Valnes ületas Oberhofis finišijoone ajaga 46.03,0, edestades Martin Löwstrom Nyengeti 0,9 sekundiga. Kolmandaks jäi Paal Golberg, kes kaotas võitjale 1,6 sekundiga, temast omakorda kümnendiksekundi võrra aeglasem oli Mattis Stenshagen.

Reedel klassikasprindis võidutsenud Valnesi jaoks oli see MK-hooaja neljas etapivõit. "Põhiline asi oli hea positsioon sisse saada ja esikümnes püsida. Tundsin end sõidu esimeses pooles hästi, sest olin esikolmikus. Tundsin end tugevalt ja ootasin finišit," sõnas Valnes.

Tasavägises lõppheitluses lõpetas esimese mittenorralasena itaallane Federico Pellegrino, kes kaotas lõpuks võitjale 2,1 sekundiga. MK-sarja hooaja üldliider Harald Östberg Amundsen teenis lõpuks 14. koha, kaotades võitjale 8,8 sekundiga.

Norral on nelikjuhtimine ka MK-sarja üldarvestuses. Esikohal jätkab Amundsen, kes on kogunud 1456 punkti. Valnes on 1227 punktiga teisel kohal, Golberg on 1063 kolmas. Neljas on 882 punktiga Johannes Hösflot Kläbo, prantslane Hugo Lapalus on 807 punktiga viies.

Naiste samal pikal distantsil võidutses Frida Karlsson, kes oli sel hooajal varasemalt kolmel korral esikolmikus lõpetanud, sealhulgas ka reedel klassikasprindis. Tema viimane etapivõit leidis aga aset eelmise aasta jaanuaris.

"Tunnen end väga hästi, olen seda kaua oodanud. Viimasest võidust on möödas pikk aeg, seega tunnen end tõesti hästi," sõnas rootslanna. "Meil on siin olnud palju päikest ja kaneelirulle. Usun, et see on edu võti!"

Karlsson lõpetas ajaga 51.33,6, edestades finišis sakslannat Katharina Hennigit 2,3 sekundiga ning kolmandaks jäänud soomlannat Kerttu Niskaneni 3,8 sekundiga. Samuti reedel aset leidnud klassikasprindis teenisid rootslannad Linn Svahni juhtimisel kolmikvõidu, esikolmikusse mahtus veel Jonna Sundling.

Naiste MK-sarja üldarvestuses jätkab esikohal Oberhofis sprindis üheksanda ning ühisstardis kuuenda koha teeninud ameeriklanna Jessie Diggins, kes on hooaja peale kogunud 1579 punkti. Svahn on 1300 punktiga teine, kolmas on 1191 punktiga ameeriklanna Rosie Brennan. Karlsson on 1173 punktiga neljas, Emma Ribom on 1154 punktiga viiendal kohal, temast kaheksa silma kaugusele jääb sakslanna Victoria Carl.