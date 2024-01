Wengenis kukkunud mäesuusatäht toimetati haiglasse

Kolme hooaja tagune MK-sarja üldvõitja kaotas hüppel keha üle kontrolli, maandudes istmikule ja seljale ning libisedes veel mitukümmend meetrit mööda nõlva alla. Teleülekandest võis seejärel kuulda sportlase oigeid.

Korraldajad katsid Pinturault' sooja tekiga ja ootasid helikopterit, kes toimetas prantslase haiglasse. Võistlus seisis umbes 25 minutit. "Me teadsime, et ta on teadvusel ja see on kõige tähtsam," kommenteeris koondisekaaslane Cyprien Sarrazin hiljem telekanalile RTS.

Vaid kuus päeva varem isaks saanud Pinturault on teeninud karjääri jooksul 34 MK-etapivõitu, enam kui pooled neist suurslaalomis. Tal on ka kolm MM-tiitlit, neist kaks individuaalset ja alpi kahevõistluses (2019, 2023). Olümpiamängudelt on Pinturault võitnud kolm kahvatumat medalit.

Wengeni võistluse võitis Sarrazin (1.47,74), kes edestas 0,58 sekundiga šveistlast Marco Odermatti. Kolmas oli võitjale täpselt sekundiga kaotanud norralane Aleksander Aamodt Kilde.

Laupäeval on Wengenis kavas kiirlaskumine ja pühapäeval slaalom.