Tiisler talispordisaatest: vähe villast sokki ka stuudiosse

"See on hetkel ühekordne ettevõtmine kahel päeval. Mu nägemuses on ta selline suusajuttude rääkimise koht. Minu jaoks suusajuttude rääkimine omaette termin ja kultuurifenomen. Et vaatame võistlust ja siis räägime suusajutte," kommenteeris spordikommentaator Tarmo Tiisler ETV saates "Terevisioon".

"Ma väga tahaks, et külalised, kes siia tulevad - Eveli Saue, Anti Saarepuu, Kristina Šmigun-Vähi, Kelly Sildaru, Han-Hendrik Piho - et räägimegi nendega suusajutte. Me nii väga ei analüüsi, kuidas puus töötab, kuidas on tuuletakistus ja nii. Aga inimlikke suusajutte, vähe villast sokki ka stuudiosse."

Tiisler usub, et Eestil ja talispordil on jätkuvalt tihe suhe. "Mina usun. Seisan raudselt oma generatsiooni, minust vanema ja järgmiste eest. Pean täitsa ausalt tunnistama, et ei tea, kuidas suhtub 20 pluss-miinus vanusegrupp talisporti. Ma tõesti ei tea, kuna neil puudub see kogemus, kuidas Oddvar Bra tuli kaheksakümne teisel aastal..." heietas Tiisler.

"Ma millegipärast usun, et see on jätkuvalt olemas, sest mida sa ikka siin pimedas Eestis teed, kui vaatad laskesuusatamist. Nüüd on meil kahevõistluse näol hea soojendusbänd ka olemas. Talvepäevad on väga palju valgemad."