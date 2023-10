Kalle Rovanperä kindlustas teise järjestikuse MM-tiitli

23-aastane soomlane Kalle Rovanperä kindlustas pühapäeval enda teise järjestikuse MM-tiitli, kui lõpetas Kesk-Euroopa ralli teise kohaga. Autoralli MM-sarja hooaeg saab lõpu novembri keskel Jaapanis, kuid Rovanperä edu üldarvestuses on teiste jaoks ületamatu.

Hooaja eelviimasele etapile 31-punktilise eduga läinud Rovanperä kindlustas tiitli sisuliselt juba laupäeval, kui ainsana veel tiitliheitluses olnud Elfyn Evans (Toyota) 11. kiiruskatsel kurvis teelt libises ja õnnetult vastu tee ääres olnud kuuri põrkas.

Waleslane pidi katkestama ning Rovanperäl oli vaja pärast seda vaid ralli lõpetada ning punktilisa teenida.

"Kuulsime [Evansi katkestamisest] vahetult enne katse algust. Meil ei olnud väga palju aega mõelda, aga plaan muutus koheselt. Nüüd on meil vaja ainult lõpetada. Peame nendes oludes riski täiesti välja võtma ja aeglasemalt sõitma," ütles Rovanperä 11. kiiruskatse lõpus.

Soomlane tegi seda ning teenis lõpuks Kesk-Euroopas veel kokkuvõttes teise koha, jäädes alla vaid Thierry Neuville'ile (Hyundai).

"Tunnen end väga hästi! See aasta on mulle isiklikult olulisem, kui eelmine aasta. Konkurents oli tihedam, me pidime rohkem tööd tegema. Suur täna Jonnele, ta on maailma parim kaardilugeja," sõnas Rovanperä pärast Kesk-Euroopa ralli viimast kiiruskatset.

Sarnaselt Rovanperäle kindlustas ka Andreas Mikkelsen (Škoda) enda teise järjestikuse MM-tiitli WRC2 arvestuses. Norralane sõitis reedel teelt välja ning tema võistlusauto sai tõsiselt kahjustada, kuid meeskond sai selle piisavalt heasse korda, et punktikatselt maksimaalsed viis punkti teenida.

Hooaja viimane etapp Jaapanis saab alguse 16. novembril.

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 235

2. Elfyn Evans (Toyota) 191

3. Thierry Neuville (Hyundai) 184

4. Ott Tänak (Ford) 162

5. Sebastien Ogier (Toyota) 114

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 89

8. Dani Sordo (Hyundai) 63

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 504

2. Hyundai 399

3. M-Sport Ford 271