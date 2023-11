Neuville: jahime järgmisel hooajal Tänakuga mõlemad MM-tiitlit

Oktoobri alguses teatas Hyundai autorallimeeskond, et palkavad järgmiseks hooajaks taas 2019. aastal maailmameistriks tulnud Ott Tänaku. Eestlane esindas sama tiimi ka aastatel 2020-2022 ning oli tiimikaaslane Thierry Neuville'iga, mullu lõpetasid mehed Kalle Rovanperä (Toyota) järel hooaja esikolmikus.

Sellest hooajast liitus Tänak aga Ford M-Sport meeskonnaga, kuid eestlane on hooaja viimase ralli eel kolmandast kohast 22 punkti kaugusel ning on poodiumikohaga lõpetanud vaid neljal korral, võites kaks etappi.

Tänak ütles Saaremaa ralli eel ERR-ile, et tema eesmärk on jätkuvalt MM-tiitli peale sõita. Ühtlasi sõnas eestlane, et Hyundai on tema lahkumiseni viinud probleemid lahendanud, paigutades meeskonna juhiks Cyril Abitebouli.

Eestlase endine ja tulevane tiimikaaslane Neuville ütles esmaspäeval ralliportaalile DirtFish, et Tänaku palkamine oli õige otsus. "See ei tulnud mulle ausalt öeldes üllatusena. Me kõik teadsime, et Ott ei tahtnud Fordiga jätkata ja vahest ei tahtnud Ford temaga ka. Me otsime alati tugevaid sõitjaid ja Ott on üks tugevamaid üldse - Hyundai tegi väga õige otsuse, et ta kiiresti palkas," sõnas Neuville.

Belglane lisas, et koostöö teise tippjuhiga ei tohiks probleeme tekitada. Lisaks ei näe probleeme tekkimas ka uue tiimipealiku Abitebouliga. "Minu vaatepunktist peaks kõik toimima. Nüüd on meil vähemalt boss, kellel ei tohiks sõitjate juhendamisega raskusi olla. Mina olen alati koostööks avatud," ütles Neuville.

"Kõik võivad minu seadistusi teada, rehvivalikuid teada. Sellest ajast, kui ma olen rallit sõitnud, ei ole saladusi olnud ja ega see nüüd ei muutu. Me võistleme mõlemad MM-tiitli nimel," lisas belglane. "Vahepeal võib ka pingeid tekkida, aga selleks meil ongi pealik, kes teeb õigeid otsuseid."

35-aastane Neuville on enda karjääri jooksul stabiilselt MM-sarja tippu kuulunud, kuid ei ole seni suutnud MM-tiitlit võita. Belglase auhinnakappi kuulub lausa viis hõbemedalit ning kaks pronksi, sel hooajal on ta viimase etapi eel samuti kolmandal kohal.

Kas Tänaku taasliitumine võib ühtlasi tähendada, et belglase esimene maailmameistritiitel jääbki kättesaamatuks? "Ma ei usu, et see praegu veel midagi muudab. Ott on see aasta mängust väljas olnud, aga kui asjad 100-protsendiliselt toimima hakkavad, siis ma järgmisel hooajal meistriks ei tule," lõpetas Neuville.