VIDEO | Evansi tiitlilootus sai Kesk-Euroopas lõpliku hoobi

Evans oli enne rallit hooaja üldarvestuses Kalle Rovanperäst (Toyota) 31 punkti kaugusel, mis tähendas, et tiitlilootus oli niigi väike. Waleslane oleks pidanud Kesk-Euroopas lõpetama enamate punktidega kui soomlasest tiimikaaslane, kuid heitlus esikoha nimel sai sisuliselt lõpu, kui Evans paremas kurvis teelt libises ja õnnetult vastu tee ääres olnud kuuri põrkas.

Rovanperä tõdes katse lõpus, et kuulis Evansi õnnetusest ning võttis 11. katsel hoogu maha. "Teadsin, et Elfyn on väljas, miks ma enam riskiksin? Elfynist on väga kahju, ta võitles väga kõvasti. Nüüd on eesmärk lihtsalt finišisse jõuda," ütles Rovanperä, kes kindlustaks pühapäeval teist aastat järjest maailmameistritiitli. Soomlasel on vaja vaid Kesk-Euroopa ralli lõpetada.

Reedel pidi õnnetuse tagajärjel katkestama ka head tempot näidanud Esapekka Lappi (Hyundai).