Rovanperä võtab aja maha ja järgmisel hooajal MM-tiitlit ei kaitse

Toyota teatas, et sõlmis 23-aastase Rovanperäga mitmeaastase lepingu, kuid koos kaardilugeja Jonne Halttuneniga võistlevad nad järgmisel aastal MM-sarjas osalise programmiga.

"Kuna MM-tiitli eest võitlemine on äärmiselt kurnav, annab see talle võimaluse pisut hinge tõmmata," põhjendas Toyota enda pressiteate vahendusel. "Niimoodi saab ta sõitmist nautida erinevatel aladel, näiteks tegeleda driftinguga ja veelgi arendada enda oskusi ning koguda kogemusi."

"Teeme kaasa pool hooaega," vahendab Dirtfish Rovanperä sõnu. "Selleks on paar põhjust, aga peamine on see, et olen väga pikalt rallit sõitnud ja leidsin, et nüüd on õige aeg paus võtta ja patareisid laadida. Tahan korraks aja maha võtta, et tulevikule keskenduda ja koguda energiat, et jaksaksin järgnevatel aastatel jälle võistelda."

"Mõistan, et oleme väga noored ja ma pole WRC-s nii kaua olnud, aga olen juba 15 aastat ralliautoga sõitnud. Iga hooaeg võtab palju aega ja energiat," jätkas Rovanperä. "Ja kui püüad MM-tiitlit, oled kogu hooaja vältel vaimselt võistlusrežiimil. See nõuab väga palju pingutust."

"Vaatame, mida järgmine aasta toob. Armastan igasugust motosporti, loodetavasti saan lõbusatel võistlustel osaleda," lisas ta.

Millistel MM-rallidel Rovanperä kaasa teeb, pole veel selge. "See pole veel otsustatud, aga usun, et sellised, mis on meie jaoks positiivsed olnud," lausus ta. "Igatahes puudutab see ainult järgmist aastat ja siis tuleme jälle täisprogrammiga tagasi ja võitleme jälle MM-tiitli nimel."

Järgmisel hooajal sõidavad Toyota ridades terve hooaja Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta, Rovanperä jagab autot Sebastien Ogier'ga.