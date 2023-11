Tänak Rovanperä otsusest: meie spordialal on midagi väga valesti

Toyota rallimeeskond teatas esmaspäeval, et teist aastat järjest maailmameistriks tulnud 23-aastane Kalle Rovanperä on otsustanud järgmisel hooajal teha kaasa vaid osa hooajast. Ott Tänak kommenteeris soomlase otsust ja ütles, et ralli kui spordiala peab muutuma.

Rovanperä ja tema kaardilugeja Jonne Halttunen on otsustanud järgmisel hooajal MM-sarjas osalise koormusega võistelda. "Selleks on paar põhjust, aga peamine on see, et olen väga pikalt rallit sõitnud ja leidsin, et nüüd on õige aeg paus võtta ja patareisid laadida. Tahan korraks aja maha võtta, et tulevikule keskenduda ja koguda energiat, et jaksaksin järgnevatel aastatel jälle võistelda," põhjendas Rovanperä.

2019. aastal maailmameistriks tulnud Ott Tänak ütles, et loodetavasti viib noore rallitähe otsus muudatusteni. "See [otsus] näitab, et meie spordis on midagi puudu, kui isegi temasugune noor meister ei taha MM-tiitli peale sõita," ütles Tänak ralliportaalile DirtFish. "Midagi on ilmselgelt väga valesti ja ma loodan, et see avab FIA (rahvusvahelise autoliidu - toim) ja promootori silmi."

Järgmisel hooajal Hyundaiga liituv eestlane lisas, et maailmameistri puudumisel tema lähenemine ei muutu. "Kesiganes veel võistleb, meil on vaja oma töö ära teha," sõnas Tänak.

Järgmisel hooajal taas Tänaku tiimikaaslaseks saav Thierry Neuville nõustus eestlasega. "Ogier ei tee enam täies mahus kaasa ja kui nüüd Kalle ka ei tee, siis on pretendente veel vähem. Juba praegu ei ole neid palju, aga nüüd on veel üks vähem. Ma ei tea, mis see tiitlivõistluse jaoks tähendab, aga see näitab, et midagi on valesti," ütles Neuville, kes teenis sel hooajal üldarvestuses kolmanda koha.

"Ott on ikka olemas, temast saab kindlasti minu suurim konkurent. Aga ma tahaks kõikide rivaalide vastu võistelda, ma ei naudi vaid ühe rivaaliga võistlemist. Ma tahan kõikidega võistelda ja inimestele naudingut pakkuda," lisas Neuville. "See nädalavahetus on hea näide. Oli väga palju inimesi, aga võistluslikkuse mõttes ei olnud kuigi palju meelelahutust. See on midagi, mida WRC hädasti vajaks."

Esapekka Lappi ütles, et Rovanperä on väsinud kõigest sellest, mis autoralliga kaasneb. "See reisimine ja kõik, mis selle spordiga kaasneb. See on täielik pühendumine ja mitte ainult neil päevil, mida telekast näeb," ütles Lappi.

"Võistluste formaadi kohta on tehtud kommentaare ja märkusi, vahest tahab [Rovanperä] näidata, et midagi peab muutuma. Me peaks midagi tegema. Meid vaatavad väga paljud inimesed, aga ise tunneme, et huvi on järjest langenud. Midagi peab tegema, et ralli huvitavam oleks," lisas soomlane, kes ütles DirtFishile, et rallide lühemaks tegemine võiks olla üks variant.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) pilootide komisjoni asepresident Petter Solberg kohtus suvel Sardiinia rallil ekipaažidega, et arutada spordiala tulevikku. Muuseas ütles kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier toona, et MM-sarja kvaliteet on langenud ning peaks mõtlema reeglistiku muutmisele.