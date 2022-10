Kalle Rovanperäst sai WRC ajaloo noorim maailmameister

Eelmisel aastal Rally Estonia võiduga WRC ajaloo noorimaks rallivõitjaks tulnud Rovanperä sai tänavu veel vägevama saavutusega hakkama, kui kõigest 22 aasta ja ühe päeva vanusena krooniti ta Uus-Meremaal WRC ajaloo noorimaks maailmameistriks.

Senine rekord kuulus varalahkunud Colin McRaele, kes võitis 1995. aasta MM-tiitli 27 aasta ja 109 päeva vanuselt. Seejuures on Rovanperä esimene soomlasest maailmameister pärast Marcus Grönholmi, kes võitis oma teise MM-tiitli 2002. aastal.

"Esimene tunne oli kergendus. Loomulikult olen ma väga uhke ja õnnelik," rääkis Rovanperä WRC otseülekande vahendusel. "Ausalt öeldes mul on väga raske kirjeldada neid emotsioone, mida ma praegu tunnen. See on unistuse täitumine, võib-olla midagi enamat," lisas kaardilugeja Jonne Halttunen.

YOUNGEST-EVER WORLD CHAMPION! @KalleRovanpera has broken the record of Colin McRae, to become the youngest-ever world champion in #WRC history #WRCLive | #RallyNZ pic.twitter.com/HDSoJfDjmZ — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 2, 2022

Rovanperä on käimasoleval hooajal võitnud 11-st rallist kuus ning pälvinud ka ühe teise ja ühe neljanda koha. Kuigi ta ebaõnnestus kahel eelmisel rallil Belgias ja Kreekas, suutis noor soomlane siiski kaks etappi enne hooaja lõppu MM-tiitli kindlustada.

Veel selgemalt ilmestab Rovanperä hooajapikkust üleolekut tõsiasi, et lisaks temale on rohkem kui ühe ralli võitnud vaid MM-sarja punktitabelis teist kohta hoidev Ott Tänak, kellel on kirjas kolm võitu. Paraku pole Tänakul pärast Uus-Meremaa rallit matemaatiliselt võimalik Rovanperä kinni püüda.

Rovanperä võitis Uus-Meremaal 16-st lõpuni sõidetud kiiruskatsest kuus, sealhulgas ka punktikatse. Tänak võidutses neljal katsel ning saavutas ralli lõppjärjestuses Rovanperä ja Sebastien Ogier' (+34,6) järel kolmanda koha (+48,5). MM-tiitli otsustanud punktikatsel jäi Tänak värskest maailmameistrist vaid 0,6 sekundi kaugusele.

Ogier näitas parimat minekut kahel kiiruskatsel ning viimasel katsel sai vanameister kolmanda koha (+3,4). Lisapunkte teenisid ka Tänaku tiimikaaslased Oliver Solberg (+3,6) ja Thierry Neuville (+3,9), kes üldarvestuses platseerusid vastavalt viiendale (+3.55,3) ja neljandale (+1.58,8) positsioonile.

WRC2 arvestuses võttis koduteedel kindla võidu Hayden Paddon (Hyundai), kes edestas teiseks tulnud Kajetan Kajetanowiczi (Škoda) enam kui kahe ja poole minutiga. Kolmanda koha pälvis Shane van Gisbergen (Škoda; +3.25,1).

MM-sarja järgmine ralli sõidetakse 20.-23. oktoobrini Kataloonias ning hooaja viimane ralli toimub 10.-13. novembrini Jaapanis.

Pühapäev:

Rovanperä alustas meeldejäävat võistluspäeva katsevõiduga. Napilt jäid talle alla tiimikaaslane Ogier (+0,6) ja Tänak (+1,4). Üldarvestuses säilitas Rovanperä esimest, Ogier teist (+29,6) ja Tänak (+47,8) kolmandat kohta.

Järgmisel kiiruskatsel näitas parimat kiirust Tänak, Rovanperä sai 1,7-sekundilise kaotusega teise koha. Kolmandaks tuli Ogier (+4,1), kes võidutses eelviimasel kiiruskatsel. Rovanperä sõitis 16. katsel välja paremuselt teise (+0,8) ja Tänak kolmanda (+2,6) aja.

MM-tiitli otsustanud punktikatsel pidi Rovanperä Tänaku võidu korral vähemalt neljandana lõpetama. Tänak läks küll katset juhtima, kuid tema järel startinud Rovanperä pani kõik mängu ja võttis lõpuks katsevõidu, Uus-Meremaa ralli võidu ja MM-tiitli.

Uus-Meremaa ralli lõppjärjestus:

1. Rovanperä (2:48.01,4)

2. Ogier (+34,6)

3. Tänak (+48,5)

4. Neuville (+1.58,8)

5. Solberg (+3.55,3)

6. Paddon (+10.03,7)

7. Bertelli (+10.39,0)

8. Kajetanowciz (+12.36,8)

9. van Gisbergen (+13.28,8)

10. Bates (+16.51,6)

19. Breen (+38.59,4)

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Rovanperä - 237 punkti

2. Tänak - 173 p

3. Neuville - 144 p

4. Evans - 116 p

5. Katsuta - 100 p

6. Breen - 77 p

7. Lappi - 58 p

8. Ogier - 55 p

9. Sordo - 49 p

10. Greensmith - 36 p

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT - 455 punkti

2. Hyundai Shell Mobis - 374 p

3. M-Sport Ford - 224 p

4. Toyota Gazoo Racing WRT NG - 112 p